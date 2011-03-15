20 هزار نفر در تصادفات امسال کشته شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسکندر مومنی صبح دوشنبه در حاشیه همایش آماده باش همیاران پلیس در طرح نوروزی سال 90 گفت: ماموریتی که به همیاران پلیس در سراسر کشور داده می شود رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و حفظ سلامت والدین و مردم در رانندگی است.

وی ادامه داد: همیاران پلیس در ایام نوروز به 6 تخلف حادثه ساز شامل سرعت غیر مجاز، سبقت غیر مجاز، نبستن کمربند ایمنی، صحبت با تلفن همراه و... به صورت ویژه رسیدگی می کنند.

مومنی گفت: همیاران ترافیک سهم بسزایی در کاهش تصادفات در سالهای گذشته داشته اند و امیدواریم که در نوروز نیز به کمک پلیس آمده و موجب کاهش تصادفات شوند.

وی گفت: این افراد در آینده مسئولیت مستقلی را در جامعه می پذیرند که این مسئولیت نهادینه کردن قانون در جامعه است.

مومنی در پاسخ به خبرنگار مهر مبنی بر میزان تصادفات جاده ای در سال جاری گفت: تاکنون حدود 20 هزار نفر بر اثر سوانح و تصادفات کشته شده اند که امیدواریم در ایام نوروز شاهد کاهش این نوع آمار باشیم.

وی با اشاره به تصادفات حادثه ساز در سال جاری گفت: سرعت غیر مجاز به علت شتاب و عجله مهمترین علت بروز تصادفات در سال جاری بود.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی کشور گفت: بیش از 70 درصد علت بروز تصادفات شامل سرعت غیر مجاز، سبقت غیر مجاز، انحراف به چپ و صحبت با تلفن همراه است.

