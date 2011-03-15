20 و یک مربی از هفته بیست و هفتم لیگ محروم هستند

به گزارش خبرنگار مهر، بنابر اعلام سازمان لیگ برتر در هفته بیست و هفتم مسابقات لیگ برتر که طی روزهای 27 و 29 اسفند ماه برگزار خواهد شد، 13 باشگاه با محرومیت بازیکنان خود روبرو هستند که تیم شهرداری تبریز با محرومیت دو بازیکن و یک مربی بیشترین محرومان هفته را به خود اختصاص داده است.

اسامی محرومان ایستگاه بیست و هفتم لیگ برتر به شرح زیر است:

* ذوب آهن اصفهان : حسین ماهینی ، سید محمد حسینی

* استیل آذین : علی عشوری زاد

* نفت آبادان : امید شریفی نسب

* سایپا البرز: مصطفی صبری ، مجید غلام نژاد

* نفت تهران : خلدون ابراهیم محمد ، مرتضی ایزدی (محرومیت تا اطلاع ثانوی)

* مس کرمان : میلاد فخرالدینی ، قاسم دهنوی

* شاهین بوشهر : عبدالله کرمی

* ملوان بندرانزلی : مهرداد اولادی

* فولاد خوزستان : بختیار رحمانی

* پیکان قزوین : جهانگیر عسگری

* پاس همدان : نادر احمدی، رضا طلایی (فیزیوتراپ)

* پرسپولیس : ابراهیم شکوری ، علیرضا حقیقی ( محرومیت تا اطلاع ثانوی)

* شهرداری تبریز : محمدرضا طهماسبی ، کارلوس ادواردو ، مصطفی افخمی (مربی)