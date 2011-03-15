20 و یک مربی از هفته بیست و هفتم لیگ محروم هستند

به گزارش خبرنگار مهر، بنابر اعلام سازمان لیگ برتر در هفته بیست و هفتم مسابقات لیگ برتر که طی روزهای 27 و 29 اسفند ماه برگزار خواهد شد، 13 باشگاه با محرومیت بازیکنان خود روبرو هستند که تیم شهرداری تبریز با محرومیت دو بازیکن و یک مربی بیشترین محرومان هفته را به خود اختصاص داده است.
اسامی محرومان ایستگاه بیست و هفتم لیگ برتر به شرح زیر است:
* ذوب آهن اصفهان : حسین ماهینی ، سید محمد حسینی
* استیل آذین : علی عشوری زاد
* نفت آبادان : امید شریفی نسب
* سایپا البرز: مصطفی صبری ، مجید غلام نژاد
* نفت تهران : خلدون ابراهیم محمد ، مرتضی ایزدی (محرومیت تا اطلاع ثانوی)
* مس کرمان : میلاد فخرالدینی ، قاسم دهنوی
* شاهین بوشهر : عبدالله کرمی
* ملوان بندرانزلی : مهرداد اولادی
* فولاد خوزستان : بختیار رحمانی
* پیکان قزوین : جهانگیر عسگری
* پاس همدان : نادر احمدی، رضا طلایی (فیزیوتراپ)
* پرسپولیس : ابراهیم شکوری ، علیرضا حقیقی ( محرومیت تا اطلاع ثانوی)
* شهرداری تبریز : محمدرضا طهماسبی ، کارلوس ادواردو ، مصطفی افخمی (مربی)
نظر شما