  1. استانها
  2. البرز
۲۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۴۷

مسعودی:

بسیاری از نهادهای البرز با فعالیت سازمان تبلیغات اسلامی آشنا نیستند

بسیاری از نهادهای البرز با فعالیت سازمان تبلیغات اسلامی آشنا نیستند

کرج - خبرگزاری مهر: مدیرکل سارمان تبلیغات اسلامی البرز گفت: بسیاری از سازمانهای مستقر در استان با فعالیتهای سازمان تبلیغات اسلامی که در قالب نهاد غیردولتی فعالیت می کند، آشنا نیستند.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، عباس مسعودی پیش از ظهر سه شنبه در آخرین جلسه شورای اداری البرز اظهار داشت: این سازمان با برنامه ریزیهای  ویژه و خاص با هدف هدایت تبلیغات دینی فعالیت می کند.

وی مهمترین اصول توسعه دینی را اعزام مبلغ دینی ذکر و خاطرنشان کرد: با توجه به پتانسیلهای موجود در استان البرز حدود 700 روحانی به قم و دیگر مناطق مذهبی کشور اعزام شده است.

این مسئول اضافه کرد: از اولویتهای  این سازمان که با هدف توسعه فرهنگ دینی صورت گرفته است اعزام نیروهای متخصص و امام جماعت به نهادها، سازمانها و مدارس است.

وی همچنین گفت: برای پیدایش تشکلها، هدایت و تقویت نهادهای دینی و مردم نیز نزدیک به دو هزار نیرو و تشکل دینی در سطح استان دارای مجوز از سازمان تبلیغات اسلامی هستند .

مسعودی با اشاره به ورود به هجمه های فرهنگی بر تبیین برنامه های دینی مذهبی و فرهنگی تاکید کرد و گفت: احیای گفتمانهای دینی در مدارس و بین جوانان  و نوجوانان با هدف غلبه بر رشد فرقه های انحرافی بسیار حائز اهمیت است که این مهم از برنامه های ویژه سال آینده سازمان تبلیغات اسلامی است.

وی اجرای هزار و 700 گفتمان دینی با حضور 170 هزار دانش آموز را یادآور شد و افزود: گسترش و ترویج فرهنگ دینی و عرفان اسلامی مستلزم تعامل بین دستگاههاست.

این مسئول همچنین جذب اعتبارات مناسب برای سازمان تبلیغات اسلامی در سال آتی را مهم ارزیابی کرد و گفت:  تبلیغات سو و مهاجم دشنان، شناسایی و تحلیل ترفندهای تبلیغی (ع) و طبقه بندی آنها با اتخاذ تدابیر لازم جهت خنثی سازی و تنویر افکار عمومی از برنامه های مهم سازمان است که با جذب اعتبارات مناسب انجام می پذیرد.

کد مطلب 1274661

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها