به گزارش خبرگزاری مهر، مستند "شناسایی زمین" با پرداخت به موضوع‌های جالب کره خاکی در تعطیلات نوروزی روی آنتن شبکه مستند می‌رود.

این مستند در 15 قسمت به مباحث مختلفی چون زمین شناسی ساختمان، زمین شناسی اقتصادی، رسوب شناسی، کانی شناسی، سنگ شناسی، سنگ شناسی آذرین، سنگ شناسی رسوبی و... می‌پردازد.

مستند "شناسایی زمین" درباره پیدایش زمین، تشکیلات، ساختمان و مواد تشکیل‌دهنده زمین، کوهها، دشت‌ها و اقیانوس و تاریخ پیدایش جانداران و تسلسل وقایع فیزیکی در زمین و بالاخره تحولاتی که در زمین صورت گرفته و می‌گیرد بحث می‌کند.

این مستند از روز شنبه 28 اسفند از ساعت 21:30 به مدت 60 دقیقه در شبکه مستند پخش می‌شود.