  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۲۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۳۰

نوروز و رسانه/

"شناسایی زمین" از شبکه مستند پخش می‌شود

"شناسایی زمین" از شبکه مستند پخش می‌شود

مستند "شناسایی زمین" با موضوع کره خاکی نوروز از شبکه مستند روی آنتن می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مستند "شناسایی زمین" با پرداخت به موضوع‌های جالب کره خاکی در تعطیلات نوروزی روی آنتن شبکه مستند می‌رود.

این مستند در 15 قسمت به مباحث مختلفی چون زمین شناسی ساختمان، زمین شناسی اقتصادی، رسوب شناسی، کانی شناسی، سنگ شناسی، سنگ شناسی آذرین، سنگ شناسی رسوبی و... می‌پردازد.
 
مستند "شناسایی زمین" درباره پیدایش زمین، تشکیلات، ساختمان و مواد تشکیل‌دهنده زمین، کوهها، دشت‌ها و اقیانوس و تاریخ پیدایش جانداران و تسلسل وقایع فیزیکی در زمین و بالاخره تحولاتی که در زمین صورت گرفته و می‌گیرد بحث می‌کند.
 
این مستند از روز شنبه 28 اسفند از ساعت 21:30 به مدت 60 دقیقه در شبکه مستند پخش می‌شود.
کد مطلب 1274662

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها