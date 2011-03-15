دخالت عربستان در بحرین نتیجه ای ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، "عبد علی محمد حسن" از نمایندگان فراکسیون الوفاق بحرین که اخیرا از حضور در پارلمان کناره گیری کرده در گفتگو با المنار اظهار داشت: دخالت عربستان و بحرین شکافی بزرگ در بین ملت حاشیه خلیج فارس ایجاد کرده است.

وی تاکید کرد: البته آنان به نتیجه موردنظر خود نمی رسند چون ملت بحرین از حقوق خود دست نخواهد کشید.

این نماینده بحرینی با اشاره به اینکه ما خواستار پادشاهی مشروطه هستیم، این سوال را مطرح کرد که چرا این کشورها در امور داخلی بحرین دخالت آشکار می کنند؟ ما از نیروهای خارجی می خواهیم که کشور ما را ترک کنند. همچنین با جوانانی که قیام علیه ظلم و استبداد را آغاز کرده اند به تفاهم برسند.

وی تاکید کرد: عزم مخالفان بحرینی شکسته نمی شود و جوانان بر تداوم اعتراضات تا زمان حصول نتیجه تاکید دارند حتی اگر در این راه مجبور به دادن خون خود شوند.

خاطرنشان می شود در روزهای اخیر عربستان و امارات هزاران نیرو به بحرین در جهت سرکوب اعتراضات شیعیان علیه خاندان آل خلیفه گسیل داشته اند. این نیروها با نفربر و تانک خود را به خاک بحرین رسانده اند.