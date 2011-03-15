دومین پیروزی تیانجین و اف سی سئول/ گامبااوزاکا شکست خورد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته دوم از مرحله گروهی رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا عصر امروز سه‌شنبه با برگزاری سه مسابقه پیگیری شد که طی آن تیم‌های جیجویونایتد و اف سی سئول کره جنوبی برابر حریفانشان پیروز شدند و تیاجین تدا چین هم با برتری برابر گامبااوزاکا صدرنشین گروه E شد.

نتایج این دیدارهای و جدول گروه های E و F را در زیر می‌خوانید:

گروه E:

* ملبورن ویکتوری استرالیا یک - جیجویونایتد کره‌جنوبی 2

گل‌ها: دانیل آلسوپ(37) برای ملبورن ویکتوری - هیون بئون(41) و هیون هو(83) برای جیجویونایتد

* تیانجین تدا چین 2 - گامبااوزاکا ژاپن یک

گل‌ها: تائو(24) و یانگ(53- پنالتی) برای تیانجین - لی(31) برای گامبااوزاکا

جدول رده بندی:

1- تیانجین تدا چین 6 امتیاز، 2- گامبااوزاکا ژاپن 3 امتیاز - تفاضل گل 3+، 3- جیجویونایتد کره جنوبی 3 امتیاز - تفاضل گل صفر، 4- ملبورن ویکتوری استرالیا بدون امتیاز

گروه F:

* اف سی سئول کره جنوبی 3 - هانگ ژو گرین تاون چین صفر

گل‌ها: دامجانوویچ(16)، اوو(69) و مولینا(79) برای اف سی سئول

* ناگویا گرامپوس ایت ژاپن - العین امارات (این بازی به علت وقوع زلزله در ژاپن لغو شد)

جدول رده بندی:

1- اف سی سئول 6 امتیاز، 2- هانگ ژو گرین تاون چین 3 امتیاز، 3- العین بدون امتیاز - تفاضل گل 1-، 4- ناگویا گرامپوس ژاپن بدون امتیاز - تفاضل گل 2-

روز نخست از هفته دوم لیگ قهرمانان آسیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:

گروه A:

* سپاهان ایران - الجزیره امارات، ساعت 19، ورزشگاه فولادشهر اصفهان

* الغرافه قطر - الهلال عربستان، ساعت 19، ورزشگاه ثانی بن جاسم دوحه

گروه B:

النصر عربستان - استقلال ایران، ساعت 21، ورزشگاه ملک فهد ریاض