دومین پیروزی تیانجین و اف سی سئول/ گامبااوزاکا شکست خورد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته دوم از مرحله گروهی رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا عصر امروز سهشنبه با برگزاری سه مسابقه پیگیری شد که طی آن تیمهای جیجویونایتد و اف سی سئول کره جنوبی برابر حریفانشان پیروز شدند و تیاجین تدا چین هم با برتری برابر گامبااوزاکا صدرنشین گروه E شد.
نتایج این دیدارهای و جدول گروه های E و F را در زیر میخوانید:
گروه E:
* ملبورن ویکتوری استرالیا یک - جیجویونایتد کرهجنوبی 2
گلها: دانیل آلسوپ(37) برای ملبورن ویکتوری - هیون بئون(41) و هیون هو(83) برای جیجویونایتد
* تیانجین تدا چین 2 - گامبااوزاکا ژاپن یک
گلها: تائو(24) و یانگ(53- پنالتی) برای تیانجین - لی(31) برای گامبااوزاکا
جدول رده بندی:
1- تیانجین تدا چین 6 امتیاز، 2- گامبااوزاکا ژاپن 3 امتیاز - تفاضل گل 3+، 3- جیجویونایتد کره جنوبی 3 امتیاز - تفاضل گل صفر، 4- ملبورن ویکتوری استرالیا بدون امتیاز
گروه F:
* اف سی سئول کره جنوبی 3 - هانگ ژو گرین تاون چین صفر
گلها: دامجانوویچ(16)، اوو(69) و مولینا(79) برای اف سی سئول
* ناگویا گرامپوس ایت ژاپن - العین امارات (این بازی به علت وقوع زلزله در ژاپن لغو شد)
جدول رده بندی:
1- اف سی سئول 6 امتیاز، 2- هانگ ژو گرین تاون چین 3 امتیاز، 3- العین بدون امتیاز - تفاضل گل 1-، 4- ناگویا گرامپوس ژاپن بدون امتیاز - تفاضل گل 2-
روز نخست از هفته دوم لیگ قهرمانان آسیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری میشود:
گروه A:
* سپاهان ایران - الجزیره امارات، ساعت 19، ورزشگاه فولادشهر اصفهان
* الغرافه قطر - الهلال عربستان، ساعت 19، ورزشگاه ثانی بن جاسم دوحه
گروه B:
النصر عربستان - استقلال ایران، ساعت 21، ورزشگاه ملک فهد ریاض
نظر شما