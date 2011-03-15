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۲۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۸:۲۱

هفته دوم لیگ قهرمانان آسیا/

دومین پیروزی تیانجین و اف سی سئول/ گامبااوزاکا شکست خورد

دومین پیروزی تیانجین و اف سی سئول/ گامبااوزاکا شکست خورد

هفته دوم لیگ قهرمانان آسیا با پیروزی تیم‌های تیانجین تدا چین و اف سی سئول کره‌جنوبی، شکست گامبااوزاکا و ادامه ناکامی تیم‌های استرالیایی پیگیری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته دوم از مرحله گروهی رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا عصر امروز سه‌شنبه با برگزاری سه مسابقه پیگیری شد که طی آن تیم‌های جیجویونایتد و اف سی سئول کره جنوبی برابر حریفانشان پیروز شدند و تیاجین تدا چین هم با برتری برابر گامبااوزاکا صدرنشین گروه E شد.

نتایج این دیدارهای و جدول گروه های E و F را در زیر می‌خوانید:
گروه E:
* ملبورن ویکتوری استرالیا یک - جیجویونایتد کره‌جنوبی 2
گل‌ها: دانیل آلسوپ(37) برای ملبورن ویکتوری - هیون بئون(41) و هیون هو(83) برای جیجویونایتد

* تیانجین تدا چین 2 - گامبااوزاکا ژاپن یک
گل‌ها: تائو(24) و یانگ(53- پنالتی) برای تیانجین - لی(31) برای گامبااوزاکا

جدول رده بندی:
1- تیانجین تدا چین 6 امتیاز، 2-  گامبااوزاکا ژاپن 3 امتیاز - تفاضل گل 3+، 3- جیجویونایتد کره جنوبی 3 امتیاز - تفاضل گل صفر، 4- ملبورن ویکتوری استرالیا بدون امتیاز

گروه F:
* اف سی سئول کره جنوبی 3 - هانگ ژو گرین تاون چین صفر
گل‌ها: دامجانوویچ(16)، اوو(69) و مولینا(79) برای اف سی سئول

* ناگویا گرامپوس ایت ژاپن - العین امارات (این بازی به علت وقوع زلزله در ژاپن لغو شد)

جدول رده بندی:
1- اف سی سئول 6 امتیاز، 2- هانگ ژو گرین تاون چین 3 امتیاز، 3- العین بدون امتیاز - تفاضل گل 1-، 4- ناگویا گرامپوس ژاپن بدون امتیاز - تفاضل گل 2-

روز نخست از هفته دوم لیگ قهرمانان آسیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:
گروه A:
* سپاهان ایران - الجزیره امارات، ساعت 19، ورزشگاه فولادشهر اصفهان
* الغرافه قطر - الهلال عربستان، ساعت 19، ورزشگاه ثانی بن جاسم دوحه

گروه B:
النصر عربستان - استقلال ایران، ساعت 21، ورزشگاه ملک فهد ریاض

کد مطلب 1274664

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