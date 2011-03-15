مهلت ثبت نام دریافت سوخت برای کشاورزان خرد تمدید شد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، احمد صبوری صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران بیان داشت: نظر به اینکه تا پیش از این به دلایلی از جمله ارزان بودن نفت گاز و قابل تامین بودن آن از طریق جایگاه های عرضه سوخت بخشی از بهره برداران خرد در سامانه تجارت آسان شرکت نفت ثبت نام نکرده اند در نتیجه آمار واقعی سوخت مصرفی بخش کشاورزی مشخص نبود.

وی اضافه کرد: با اجرای هدفمند کردن یارانه ها وافزایش قیمت حاملهای انرژی بهره برداران جز نیز باید سوخت مصرفی خود را از طریق این سامانه تامین کنند.

صبوری اضافه کرد: به منظور جمع آوری دقیق اطلاعات مربوط به سهمیه نفت گاز بخش کشاورزی کارگروه ملی مشترک از (وزارت کشور، جهاد کشاورزی وشرکت پخش فراورده های نفتی )تشکیل شده است.

وی بیان داشت: به بهره برداران جز بخش کشاورزی در فعالیتهای مختلف تولیدی یکبار دیگر فرصت داده شده تا 28اسفند ماه سال جاری در سامانه تجارت آسان بخش شناسایی بهره برداران جز بخش کشاورزی مراجعه و ثبت نام کنند.

وی با بیان این که آدرس سامانه http agri.tejaratasan.ir ابراز داشت: بهره برداران جزدر فعالیتهای مختلف تولیدی شامل فعالیتهای تولیدی ازجمله مرغداری و سایر ماکیان، ادوات وماشین آلات کشاورزی، شناورهای صیادی و شیلات، واحد های گلخانه، موتور پمپهای آب کشاورزی، دامداریها، پرورش ماهی و آبزیان و پرورش قارچ و کمپوست می شوند.

معاون برنامه ریزی جهاد کشاورزی هرمزگان خاطرنشان کرد: مدیریت جهاد کشاورزی شهرستانها موظفند با پرینت فرم سهمیه سوخت بهره برداران ثبت نام شده از سامانه و ارسال آن به کمیته سوخت شهرستان وکمیته منتخب بازدید از واحد پس از ممهور وتایید شدن در کمیته، لیست سهمیه سوخت تعیین شده متقاضیان را بر اساس معیارها و استانداردهای موجود به شرکت پخش فرآوردهای نفتی ارسال نمایند وفرم تایید شده را نگهداری کنند.

وی اظهار داشت: بر اساس اطلاعات مذکور سهمیه سوخت واحدهای بخش کشاورزی از طریق شرکت نفت واگذار خواهد شد وهیچگونه سهمیه ای خارج از سامانه حتی به بهره برداران جزء نیز واگذار نخواهد شد.