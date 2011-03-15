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۲۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۱۱

اولین کتابخانه اسناد ملی در گلستان احداث می شود

اولین کتابخانه اسناد ملی در گلستان احداث می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان، از افتتاح نخستین کتابخانه و نمایشگاه اسناد ملی استان در سال آینده خبر داد و افزود: با راه اندازی این مرکز اسناد ملی و مشاهیر و مفاخر استان جایگاه ویژه ای پیدا می کنند.

غلامرضا منتظری در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: تدوین نخستین برنامه جامع فرهنگی هنری با الهام از سند چشم انداز از جمله برنامه های مهم این اداره کل بوده است.

وی با اشاره به اینکه مقدمات واگذاری تالارفخرالدین اسعد گرگانی از سوی بنیاد رودکی فراهم شده است، تصریح کرد: حدود 10 نیروی انسانی در این مکان مشغول به کار می شوند.

منتظری، از شکل گیری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان گرگان در سال 90 خبر داد و بیان کرد: با راه اندازی این اداره انجمن های فرهنگی هنری ساماندهی می شوند.
 
وی، با اشاره به ساخت ساختمان جدید اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان در سایت اداری، گفت: این اداره کل متفاوت تر از سایر ادارات و با استفاده از ظرفیت های هنرمندان ساخته می شود.
 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان، با بیان اینکه در سال 89 رخدادهای مهمی در استان اجرا شد، افزود: شهرنامه علمی، فرهنگی، ادبی و هنری استان به عنوان یک مدل کشوری در 17 مجلد چاپ و تدوین شد.
 
منتظری، از برگزاری همایش تجلیل از برترین های فرهنگی، هنری و ادبی استان در نیمه دوم فروردین سال آینده خبر داد و یادآور شد: در این همایش از خیران حوزه فرهنگی، کانون های برتر مساجد، موسسات برتر فرهنگی، چاپخانه های برتر، موسسات قرآنی، مدیران و کارشناسان موفق، افراد حائز رتبه های استانی، ملی و بین المللی در رشته های مختلف فرهنگی هنری و پیشکسوتان حوزه فرهنگ و هنر استان تجلیل می شوند.
 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان خاطرنشان کرد: به زودی دبیرخانه برگزاری این همایش آغاز به کار می کند.
کد مطلب 1274668

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