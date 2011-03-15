هشدارهای قبلی درباره مکتب ایرانی در حال تحقق است

پرویز سروری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اشاره به اینکه امیدوارم خبر سفر ملک عبدالله پادشاه اردن به تهران صحت نداشته باشد گفت: اگر این سفر انجام شود و یک خطای فاحش استراتژیک رخ داده است که در صفحه ذهن ملت های مسلمان باقی خواهد ماند.

وی افزود: هیچ معنایی ندارد زمانی که ملت های منطقه در خون شناور هستند و دیکتاتورهای دستور شلیک به آنها را صادر کرده اند با حاکمان این کشورهای استبدادی رابطه سیاسی برقرار کنیم.

سروری تاکید کرد: نه ملت و نه نمایندگان هرگز در برابر چنین خطای فاحشی کوتاه نخواهند آمد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با بیان اینکه هشدارهای قبلی مان درباره مکتب ایرانی به واقعیت نزدیک می شود اظهار داشت: کسانی که به جای مکتب اسلامی، مکتب ایرانی را مطرح می کردند امروز از امت اسلامی فاصله می گیرند و عامل وحدت مسلمانان را به عامل تشتت و تفرقه تبدیل می کند و ما نگران این مسائل هستیم.

وی در پایان تصریح کرد: باید همه تابع ولایت باشیم که رسما اعلام کردند این موضوع ریشه اسلامی دارد و هر تحلیل دیگری در این زمینه می تواند آفت جدی باشد.