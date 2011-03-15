به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام رحمت الله حافظی بدین شرح است: نوروز از کهن ترین مراسم آیینی این مرز وبوم است که ریشه در فرهنگ ایرانی وآموزه های دینی دارد،آیینی که با سرسبزی وطراوت وبیداری طبیعت همراه است .در واقع راز ماندگاری این آیین کهن را می توان در پیوندش با طبیعت وپیام معنوی آن که بر جوهره انسانی وانسانیت استوار است،جستجو کرد.

اینک در آغاز سال 1390 وبا تبریک سال نو و آرزوی توفیق وسربلندی برای خانواده بزرگ تامین اجتماعی ازدرگاه احدیت می‌خواهیم تا با گام های استواردرمسیر کمک به تحقق عدالت اجتماعی و حمایت از نیروهای مولد جامعه حرکت کنیم، خوشبختانه درسالی که پشت سر گذاشتیم با همیاری وهمت شما همکاران صدیق وتلاشگر توانستیم بهرغم همه دغدغه هایی که صندوق تامین اجتماعی با آن مواجه بود، گام‌های موثری در جهت خدمت گزاری به شریف ترین اقشار این جامعه، کار آفرینان، نیروهای مولد و مستمری بگیران وبازنشستگان عزیز برداریم، بدون شک این ارتقاء بدون همراهی شما یاران صمیمی وصدیق ، معنا و مفهومی نمی یافت از این رو پروردگار را شاکرم که در تحقق آرمانی که درجهت دستیابی به آن، هم سوگند شدیم ما را یاری نموده تا روزهای پایانی سال 1389 را به خاطره‌ای شیرین تبدیل نماید.

همکاران وهمراهان گرامی خدمات و تلاش صادقانه‌تان را در خدمتگزاری به صاحبان اصلی این صندوق و امانتداری ازسرمایه های آنان، ارج می‌نهم. به طور مسلم دستاوردها و توفیقات نسبی صندوق تامین اجتماعی درماههای اخیر در زمینه افزایش وصولی ها،پرداخت بدهیهای معوقه مراکز درمانی،تشخیصی ودارویی، تلاش درجهت پرداخت مزایای معوقه همکاران تامین اجتماعی، گسترش تعاملات با ذینفعان اجتماعی(بازنشستگان،کارفرمایان وکارگران)،توسعه هدفمند برنامه‌های فرهنگی وارتباطی در جهت اطلاع رسانی شفاف و بموقع وسایر اقدامات به عمل آمده را پس از تائیدات خداوند متعال، مرهون همت،اراده و تلاش مجموعه کارکنان صدیق ، سختکوش و خدوم این سازمان در همه بخش های بیمه‌ای،درمانی، اقتصادی وستادی هستم.

امروزنگاه کارگران ، بازنشستگان و سایر گروه های برخوردار ازحمایت‌های تامین اجتماعی، به تلاشهای ما دوخته شده است و در سال 1390 باید بکوشیمبا توجه به مجموعه انتظارات و مطالباتی که در جامعه وجود دارد، در زمینه توسعه کمیو کیفی خدمات سازمان در قبال بیمه شدگان و مستمری‌بگیران و گسترش تعاملات با جامعهشریف کارآفرینان ،گامهایارزشمندتری برداریم.

بدیهی است اینجانب، به عنوان مدیر عامل صندوق تأمین‌اجتماعی برای فراهم آوردن زمینه‌های لازمجهت تحقق این اهداف متعالی تلاش خواهم کرد و درپاسخ به عزم ، همت وتلاش گسترده کارکنان و برای پشتیبانی موثرتر از فعالیت های شماعزیزان و به منظور توسعهامکانات رفاهی و ارتقای انگیزه های مادی و معنوی کارکنان از هیچ کوششی دریغ نخواهم کرد.

در پایان، سالی سرشار ازسعادت ، خوشبختی و شادکامی برای همکاران محترم و خانواده آنان ، از خداوند متعالخواستارموامیدوارم با کمک شما همکاران پر تلاش وخدوم در سال پیش رو همگام با سیاستهای دولت محترم گامهای موثری درجهت توسعه عدالت اجتماعی وایجاد امنیت خاطر برای جامعه مخاطبان صندوق تامین اجتماعی برداریم.