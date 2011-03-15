هادی مرزبان که پیش از این نمایش "خانمچه و مهتابی" را در مرکز فرهنگی هنری برج آزادی و سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر به صحنه برد درباره وضعیت قرارداد اجرای این نمایش به خبرنگار مهر گفت: هنوز در انتظار انعقاد قرارداد هستیم. نمی‌دانم چرا با ما که پنج ماه است درگیر تولید و اجرای "خانمچه و مهتابی" بودیم قرارداد بسته نشده است.



وی ادامه داد: تعجب می‌کنم که از حدود چهار ماه پیش مسئولین مدام به من می‌گویند که پنج روز دیگر قرارداد بسته می‌شود و من نمی‌دانم دلیل بسته نشدن قرارداد چیست. امیدوارم آنچه در شورای حمایت تصویب شده در قرارداد گنجانده شود.



کارگردان "خانمچه و مهتابی" با اشاره به پرداخت نشدن ریالی از بودجه اجرای نمایش به گروه یادآور شد: اگر حسین پارسایی مدیرعامل بنیاد فرهنگی هنری رودکی نبود این اثر روی صحنه نمی‌رفت. پارسایی پیشنهاد اجرا در برج آزادی را به ما داد و کمک کرد تا کار راه بیفتد. اما این کمک ربطی به قرارداد نمایش ندارد.



مرزبان از منعقد نشدن قرارداد با گروههای نمایشی اظهار تعجب کرد و گفت: نمی‌دانم برای حل این مشکل باید نزد چه کسی بروم. این حداقل خواست ما گروههای نمایشی است که قرارداد داشته باشیم. آیا این دوستان که مسئولین قسمت‌های مختلف هستند یک روز بدون حقوق کار می‌کنند؟



این کارگردان با سابقه تئاتر تصریح کرد: آیا اینگونه به دنبال شکوفایی تئاتر هستیم؟ این حرف‌ها را می‌زنیم آدم بده می‌شویم. ما به دریوزگی افتاده‌ایم. اگر نمی‌خواهند پول ما را بدهند به ما بگویند. 40 نفر بازیگر و عوامل "خانمچه و مهتابی" تنها با حرف دوستان نمایش را تولید و اجرا کردند و حالا که کار تمام شده خبری از قرارداد نیست.