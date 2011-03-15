وزیر آموزش و پرورش از "عروسک عمو نوروز " رونمایی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا حاجی‌بابایی در مراسم رونمایی از عروسک عمو نوروز با بیان اینکه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هر محصولی که تولید می‌کند، یک هدیه اجتماعی است، اظهار داشت: کانون همچون جوانه‌ای است که در بالاترین نقطه از شاخه گل و درخت قرار دارد.

وزیر آموزش و پرورش خطاب به مسئولان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گفت: برای اینکه تولیدات کانون بر افکار عمومی کودکان و نوجوانان تأثیرگذار باشد به سمت تولید با کیفیت حرکت کنید و از تولید محصولات کپی شده خارجی و مونتاژ آن خودداری کنید.

وی به حمایت آموزش و پرورش از تولید عروسک برای کودکان به عنوان یک محصول فرهنگی اشاره کرد و اظهار داشت: عروسکی که حس مدیریت، تنوع، خلاقیت و ابتکار را در کودکان از قوه به فعل در آورد، تولید کنید.

حاجی‌بابایی با تأکید بر وجود نیروه‌های متفکر و دلسوز در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خاطر نشان ساخت: گاهی وقت‌ها یک کتاب نوشته شده یا یک عروسک ساخته شده، دنیایی را متحول می‌کند.