اصغر دلیلی در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به عربستان در مورد دیدار تیم بسکتبال الجلای سوریه و ذوب آهن ایران ضمن بیان مطلب فوق گفت: تیم ما در این دیدار عملکرد خوبی داشت اما نتوانست از فرصت هایش به خوبی استفاده کند. ما می توانستیم در دقایق آخر با استفاده بهتر از پرتاب هایمان به پیروزی رسیده و فینالیست شویم اما این اتفاق رخ نداد.



وی اضافه کرد: در حال حاضر به فکر دیدار با مهرام هستیم تا بتوانیم با شکست دادن این حریف ایرانی به عنوان نماینده ایران در مسابقات قهرمانی بسکتبال باشگاه‌های آسیا شرکت کنیم.



مدیرعامل باشگاه ذوب آهن همچنین تاکید کرد: قهرمان نشدن تیم ما در مسابقات غرب آسیا دلیلی نمی شود که نتوانیم در رقابتهای بسکتبال قهرمانی آسیا قهرمان نشویم ما تمام تلاشمان را به کار می بریم تا به مسابقات نهایی راه یافته و در آن مسابقات این نتیجه را جبران کنیم.

دیدار تیم های بسکتبال ذوب آهن ایران و الجلای سوریه دوشنبه شب با برتری تیم سوری در مرحله نیمه نهایی رقابتهای غرب آسیا برگزار شد.