فیلم "ساحل گمشده" در کیش کلید خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی کلانتری با بیان اینکه این فیلم تلویزیونی 45 روز پیش‌تولید داشته است، گفت: با توجه به برنامه‌ریزی‌هایی که صورت گرفته ساحل گمشده در مدت 40 روز تصویربرداری خواهد شد. مهمترین لوکیشن‌های این فیلم روی آب است که تمهیدات لازم برای تصویربرداری حرفه ای صورت گرفته است.

کارگردان درباره این فیلم گفت: فرهاد در شرایط مدرن و امروزی و هامون در فضای بومی و سنتی جزیره روزگار می‌گذرانند. ساحل دختر خوانده فرهاد در دریا غرق می‌شود و هامون که ناخدای لنج است سعی دارد او را نجات دهد اما تلاش او بی‌فایده است، مرگ ساحل فرهاد را از زنش دور و به هامون نزدیک تر می‌کند، اما هامون که سودای رفتن دارد برای به دست آوردن پول دست به اقداماتی می‌زند که شرایط فرهاد را بحرانی می‌کند.

کلانتری با اشاره به اینکه سعی شده در این تله فیلم تلفیقی از هنرمندان ملی و بومی حضور داشته باشند گفت: 50 درصد بازیگران فیلم تلویزیونی ساحل گمشده بومی و 50 درصد ملی هستند. فیلم تلویزیونی ساحل گمشده نیمه دوم فروردین ماه سال آینده پخش خواهد شد.

این تله فیلم به سفارش صدا و سیمای مرکز کیش و با مشارکت برخی نهادهای فعال و سازمان منطقه آزاد کیش تولید می‌شود. عوامل فیلم عبارتند از مدیر تصویربرداری: حسن سلطانی، مدیر تولید و مجری طرح: هومن کبیری، دستیارکارگردان و برنامه‌ریز: بهرام ملکی، صدابردار: سعید بجنوردی، منشی صحنه: مریم بابک و طراح گریم: امیر ترابی، بازیگران: آفاق میرقاسمی، حمید مولانا، علی بوریان، خشایار راد، سعید تهرانی، علی ایلانلو و ...