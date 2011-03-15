"مسجد؛ کانون معنویت و بصیرت" محور فعالیتهای کانونهای مساجد است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام حمیدرضا سلیمانی دبیر ستاد عالی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور در گردهمایی مسئولان دبیرخانه‌های کانونهای مساجد سراسر کشور، تقویت فعالیتهای قرآن‌محور با نگاه ویژه به تلاوت، مفاهیم و تفسیر و توسعه فرهنگ مهدوی، اهتمام به سیره نبوی و علوی و توجه به رهنمودهای حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری را از جمله رویکردهای برنامه‌های سال 90 عنوان کرد.



وی گفت: توجه به پیام مقام معظم رهبری به اجلاس نماز، توجه به اجرای ماده 6 قانون برنامه پنجم توسعه کشور مبنی بر توسعه کانونهای مساجد در 25 درصد مساجد کشور در طول برنامه، استمرار برنامه‌های آموزشی و پژوهشی در قالب نظام جامع آموزش و پژوهش کانونها در برنامه‌های سال آینده ستاد مورد توجه خواهند بود.



سلیمانی تشکیل هیئتهای نظارت استانی توسط دبیرخانه‌ها را یکی دیگر از محورهای مورد توجه ستاد دانست و افزود: توجه بیشتر به پژوهش با هدف شناسایی خرده فرهنگ‌های دینی- بومی و تقویت آنها، ساماندهی و تقویت ساختار ستاد و دبیرخانه‌های استانی، توسعه و تکمیل طرح انسجام، درجه‌بندی کانونها، برون‌سپاری فعالیتهای قابل واگذاری به کانونهای تخصصی و تلاش برای حضور بیشتر فعالان مساجد در فضای مجازی از محورهای مورد توجه در برنامه‌ریزی‌های سال 90 ستاد عالی است.



وی توسعه و ساماندهی کتابخانه‌های مساجد و راه‌اندازی کتابخانه‌های دیجیتال، راه‌اندازی کانونها در جوار مصلاها، تلاش برای رفع مشکل بیمه کتابداران و شناسایی و توجه ویژه به نخبگان کانون‌های مساجد و تقویت خبرگزاری شبستان از دیگر سیاست‌های سال 90 ستاد عالی کانون‌های مساجد است.



