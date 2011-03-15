بزرگترین جایگاه CNG خاورمیانه افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با آغاز شمارش معکوس برای به پایان رسیدن سال یکی از بزرگترین جایگاههای CNG منطقه خاورمیانه به صورت رسمی در مدار بهره برداری قرار گرفت.

این جایگاه CNG با در اختیار داشتن 16 سکو و 32 نازل گاز از ظرفیت سوخت رسانی به بیش از هشت هزار دستگاه خودروی دوگانه سوز به صورت شبانه روزی برخوردار است.

سوخت رسانی به 32 دستگاه خوروی گاز سوز به صورت همزمان از دیگر ویژگی های این جایگاه CNG بوده که در زمینی به مساحت 6 هزار متر مربع در شرق تهران ساخته شده است.

وجود چهار کمپرسور به ظرفیت دو هزار متر مکعب در ساعت از ویژگی های بارز این جایگاه CNG به شمار می رود که توسط سازندگان داخلی طراحی، نصب و راه اندازی شده است.

سردار حسین همدانی فرمانده سپاه محمد رسول الله (ص) در مراسم افتتاح این جایگاه با بیان اینکه هم اکنون قراردادهایی بین سپاه پاسداران برای ساخت و توسعه جایگاههای CNG و سوخت مایع امضا شده است، تاکید کرد: در سال 1390 با مشارکت شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی برای ساخت جایگاههای سوخت به ویژه در مناطقی غربی تهران اقدام خواهد شد.

فرید عامری مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی میزان سرمایه گذاری برای ساخت این جایگاه CNG را حدود 35 میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: در این جایگاه چهار سری تجهیزات هر یک با ظرفیت سوخت رسانی دو هزار متر مکعب نصب و راه اندازی شده است.

وی تعداد کل جایگاههای CNG ایران را یکهزار و 625 باب اعلام کرد و افزود: با وجود افزایش قیمت هر متر مکعب CNG به 300 تومان اما استفاده از این حامل انرژی با استقبال مردم مواجه است.

این مقام مسئول با اشاره به مشارکت سپاه و ارتش جمهوری اسلامی برای ساخت جایگاههای CNG، بیان کرد: سپاه محمد رسول الله (ص) برای واگذاری 12 قطعه زمین در غرب تهران برای ساخت جایگاه CNG در سال آینده قول مساعد داده است.