دانشکده الهیات و علوم اسلامی در دانشگاه تبریز تاسیس شد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، رئیس دانشکده الهیات و علوم اسلامی دانشگاه تبریز در این خصوص گفت : با توجه به اینکه تطبیق مبانی رشته های علوم انسانی با قرآن و حدیث و کنار گذاشتن مبانی سکولار این علوم که یکی از مطالبات مقام معظم رهبری بوده و بدون تربیت نیروی انسانی متخصص در این رشته ها امکان پذیر نیست، تاسیس دانشکده الهیات و علوم اسلامی برای انجام این رسالت بزرگ ضروری به نظر می رسید تا این خلاء با توجه به پتانسیل هایی که در دانشگاه تبریز وجود دارد جبران شود .

حجت السلام ناصر فروهی با بیان اینکه مراکز علمی اعم از حوزوی و دانشگاهی رسالت بزرگی بر دوش دارند، گفت : شکی نیست که این مهم بدون وجود دانشکده الهیات در دانشگاه و با وجود اساتید متخصص و متعهد ممکن نخواهد بود .

وی با بیان اینکه دانشگاه تبریز بعنوان دومین دانشگاه جایگاه ویژه در میان دانشگاه های کشور مسئولیت سنگینی در ترویج فرهنگ دینی دارد، خاطرنشان کرد : با توجه به اینکه دانشگاه های دولتی شمالغرب فاقد رشته های گروه معارف در مقطع کارشناسی ارشد بوده و همه فارغ التحصیلان کارشناسی این رشته از ادامه تحصیل در منطقه محروم بودند، با حمایتهای رئیس محترم دانشگاه تبریز و در راستای کمبود مراکز علمی برای تربیت نیروی متخصص در زمینه علوم و معارف اسلامی این دانشکده در این دانشگاه تاسیس شد .

ناصر فروهی تصریح کرد: دانشکده الهیات و علوم اسلامی نخستین فعالیت رسمی خود را با پذیرش 30 دانشجو در سال 88 در مقطع کارشناسی ارشد در دو گروه تخصصی فلسفه و کلام اسلامی و فقه و حقوق اسلامی با همکاری دانشکده های ادبیات فارسی و زبان های خارجی و علوم انسانی و اجتماعی آغاز کرده است.

وی گفت : در این راستا با استخدام اعضای هیئت علمی جدید از طریق بورسیه کردن و ایجاد تمهیدات لازم زمینه را برای ایجاد دانشکده الهیات وعلوم اسلامی فراهم نمود که به دنبال پیگیری های صورت گرفته این دانشکده در سال جاری تأسیس و فعالیت خود را با همکاری 11 نفر عضو هیئت علمی در سه گروه معارف اسلامی، فلسفه و کلام اسلامی و فقه و حقوق اسلامی در این دانشگاه آغاز کرد .

وی همچنین با اشاره به اینکه اساتید این دانشکده در طول هر ترم برای هفت هزار و 500 دانشجو دروس معارف اسلامی ارایه می کنند، گفت : اعضای هیئت علمی گروه معارف اسلامی این دانشگاه با ارائه تقریبی 300 واحد درسی عمومی در هر نیمسال تحصیلی در هفت گرایش با 32 عنوان درسی اختیاری به آموزش دانشجویان می پردازند .