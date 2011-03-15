مجلس طرح اجازه دریافت و پرداخت های دولت در سال 90 را تصویب کرد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس در بررسی جزئیات طرح اجازه دریافت و پرداخت های دولت در ماه های فروردین و اردیبهشت سال 1390، ماده واحده این طرح را با 189 رای موافق، 4 رای مخالف و 5 رای ممتنع تصویب کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر اساس این ماده واحده به دولت اجازه دادند در چارچوب قانون برنامه پنجم توسعه و قانون بودجه سال 1389 کل کشور در ماه های فروردین و اردیبهشت سال 90 درآمدها و سایر منابع عمومی و اختصاصی را وصول و به خزانه داری واریز کنند.

نمایندگان مجلس همچنین مصوب کردند اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی سرمایه ای و مالی و اختصاصی از آن محل در چارچوب احکام و جداول قانون بودجه سال 1390 و تا مبلغ 200 هزار میلیارد ریال به صورت علی الحساب پرداخت نمایند.

همچنین مصوب شد در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها برای 3 ماه اول سال 90، معادل 3 ماه پایانی سال 1389، عمل شود.

بر اساس این ماده واحده مصوب شد وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است تنخواه گردان حسابداری موضوع ماده 26 قانون محاسبات عمومی کشور را که در چارچوب ماده مذکور در سقف این ماده از محل اعتبار فوق به دستگاه های اجرایی مربوط پرداخت می کند، حداکثرتا پایان سال 90 تصویه نماید.

بر اساس تبصره این ماده واحده بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتقاعی وابسته به دولت و رابطه مالی دولت و نفت بر اساس قانون بودجه سال 89 کل کشور متناسب با زمان دوره مشابه قابل اجرا است.

همچنین تبصره دیگر این ماده واحده می افزاید با تصویب نهایی قانون بودجه سال 90، دولت موظف است به نحو مقتضی اعمال حساب بر اساس آن را از مورخ 1/1/90 اقدام نماید.