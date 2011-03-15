به گزارش خبرنگار مهر، برنامه پربیننده 90 در شرایطی سال جاری را دوشنبه شب به پایان برد که به دوازدهمین سال فعالیت خود نزدیک می شود و به گواه رای مردم این برنامه با تهیه کنندگی و اجرای عادل فردوسی پور توانسته است عملکرد قابل قبولی داشته باشد.

برنامه عادل فردوسی پور از آن جهت مورد استقبال و اعتماد مردم قرار گرفته که عوامل آن تلاش کرده اند در همه سالهای فعالیت‌شان حقایق را بازگو کنند و از آنجا که حقیقت برای برخی مدیران و مربیان قابل پذیرش نیست و البته تلخ است این عده چاره‌ای جز این نمی بینند که به مخالفت با فردوسی پور و برنامه اش بپردازند و از هر فرصتی برای کوبیدن آن استفاده کنند.

اما واقعیت این است که اگر برنامه نود هم نبود و مشکلات و نقایص این فوتبال بیمار و " هزار رو" را برملا نمی کرد و به کنکاش در لایه های زیر زمینی آن نمی پرداخت، مشخص نبود فوتبالی که این روزها همه از آن زده شده اند چه سرنوشتی داشت و چه کسانی با خیالی آسوده برآن حکمفرمایی می کردند.

با این حال هر چند عادل فردوسی پور و همکارانش با صداقت و تمام توانشان برای تداوم موفقیت های این برنامه تلاش می کنند اما به هر حال نقایص و ایراداتی هم وجود داشته که طبیعتا باید برای ادامه موفقیت آمیز این برنامه آنها برطرف شوند. اینکه فردوسی‌پور برخی اوقات پا را فراتر از یک کار رسانه ای می گذارد و اینکه چند ساعت از برنامه اش را در اختیار فردی قرار می‌دهد تا برای طلب چند صد میلیونی اش از تریبون رسانه ملی استفاده کند و اینکه ... از جمله نقایص این برنامه است.

به هر حال دوشنبه شب عادل فردوسی پور در آخرین برنامه سال جاری اش از مرتضی احمدی به عنوان قدیمی ترین هوادار پرسپولیس دعوت کرد تا با حضورش یادی کند از سالهای گذشته و خاک گرفته فوتبال ایران که این روزها خیلی از رسم های درستش به فراموشی سپرده شده و جایش را جنجال ها و حاشیه های بیهوده گرفته است.

خیلی ها منتظر بودند تا فردوسی پور در این برنامه به صحبت ها و مصاحبه های مجتبی شریفی رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال پاسخ دهد اما او با رجوع به برنامه های قبلی مدرک مستندی در مورد اظهارات شریفی رو کرد. با این حال فراز کمالوند که به همراه باشگاه سپاهان و رئیس کمیته انضباطی جدی ترین منتقدان این روزهای نود هستند، عادل فردوسی پور را متهم کرد که کارمند باشگاه استیل آذین است!

اما مهمترین بخش نود که برای فردوسی پور و همکارانش باید یک افتخار باشد، رایی بود که مردم به عملکرد قابل قبول برنامه نود در سال 89 دادند. در حالی که یک میلیون و هفتصد هزار نفر در نظرسنجی این برنامه شرکت کرده بودند، 96 درصد به عملکرد قابل قبول نود رای دادند و 4 درصد هم نمره منفی دادند تا عوامل پربیننده ترین برنامه تلویزیون با رضایت و آرامش قلبی به تعطیلات بروند.