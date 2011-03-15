کره شمالی برای ازسرگیری مذاکرات شش جانبه اعلام آمادگی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری رسمی کره شمالی (KCNA) در گزارشی با اشاره به اظهارات یک سخنگوی وزارت امور خارجه این کشور نوشت: کره شمالی بدون هیچ پیش شرطی به مذاکرات هسته ای شش جانبه می پیوندد و گفتگو درباره برنامه غنی سازی اورانیوم خود را رد نمی کند.
بر این اساس "الکسی بوروداوکین" معاون وزیر خارجه روسیه و نماینده این کشور در مذاکرات شش جانبه روز گذشته وارد پیونگ یانگ شد و با مقامات کره شمالی درباره روابط دو جانبه، اوضاع منطقه و ازسرگیری مذاکرات شش جانبه گفتگو کرد.
الکسی بوروداوکین همچنین خواستار اقدامات سازنده کره شمالی از جمله توقف موقت آزمایش هسته ای و آزمایش موشک های بالستیک خود شد و گفت: مذاکرات شش جانبه باید درسریعترین حالت ممکن از سرگرفته شود.
مذاکرات شش جانبه میان کره شمالی و جنوبی، چین، روسیه، ژاپن و آمریکا از آگوست سال ۲۰۰۳ آغاز شد وهدف این مذاکرات پایان دادن به برنامه های تسلیحات اتمی کره شمالی است. این مذاکرات از دسامبر سال ۲۰۰۸ متوقف شده است.
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