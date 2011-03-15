"راهنمای آکسفورد در تاریخ فلسفه سیاسی" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب مشتمل بر پنجاه مقاله تازه و بدیع در مورد تاریخ فلسفه سیاسی است.

کتاب نه تنها شرحی از این تاریخ ارائه می‌کند که سعی می‌کند درمباحث جدی این تاریخ مشارکتی هم داشته باشد.

در بخش اول از این اثر بر روش تمرکز شده است و روشهای متداول این حوزه چون روش اسکینر و اشتراوس در کنار روش پسامدرنی به بحث گذاشته شده‌اند.

بخش دوم شامل بحثی زمانی در مورد تاریخ فلسفه سیاسی در غرب است. در بخش سوم از این کتاب هم به آرایی توجه می‌شود که باعث تحولی مهم در فلسفه سیاسی شده‌اند. در نهایت نظریه‌های غیرغربی چون: اسلامی، کنفسیوسی و هندویی در تفکر سیاسی به بحث گذاشته شده‌اند.