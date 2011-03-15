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۲۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۵۵

طی دوماه اخیر؛

متخلفان اقتصادی در کهگیلویه و بویراحمد 14 میلیارد ریال جریمه شدند

متخلفان اقتصادی در کهگیلویه و بویراحمد 14 میلیارد ریال جریمه شدند

یاسوج - خبرگزاری مهر: مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه وبویراحمد گفت: متخلفان اقتصادی در این استان طی دو ماه گذشته بیش از 14 میلیارد ریال جریمه شده اند.

غلامرضا صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج، افزود: بازرسان این سازمان به منظور کنترل و تثبیت قیمتها وتلاش برای اجرای هر چه بهتر قانون هدفمند سازی یارانه ها، در بازرسی های متعدد هفتهزار و 528 پرونده تخلف تشکیل داده اند.

وی بیان کرد: پرونده 90 درصد از این تعداد رسیدگی نهایی شده و یا به صدورحکم منجر گردیده است.

صالحی اظهار داشت: در آستانه سال نو و باتوجه به افزایش خرید مردم،طرح ویژه نظارت بر بازار با حضور شبانه روزی بازرسان سازمان تعزیرات حکومتی استاندر حال انجام است و با متخلفان برخورد قانونی می شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان افزود: علاوه بر کنترل مراکز خرید، نحوه خدمات رسانی واحدهای اقامتی و تفریحی هم دراولویت طرح نوروز نظارت بر بازار قرار دارد.

کد مطلب 1274687

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