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۲۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۴۸

اسامی 12 دانشگاه و روسایشان /

وزیر علوم حکم ریاست 12 رئیس دانشگاه را ابلاغ کرد

وزیر علوم حکم ریاست 12 رئیس دانشگاه را ابلاغ کرد

کامران دانشجو وزیر علوم، تحقیقات و فناوری حکم انتصاب 12 رئیس دانشگاه تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را ابلاغ کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری حکم انتصاب روسای دانشگاه‌های تربیت مدرس، بین‌المللی امام خمینی (ره)، شهید باهنر کرمان، شیراز، صنعتی اصفهان، صنعتی کرمانشاه، محقق اردبیلی، مراغه، صنعتی جندی شاپور، ایلام، کردستان و صنعتی بابل را که درجلسه مورخ 28 دی ماه 89 به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده بود ابلاغ کرد.
 
براساس ابلاغ کامران دانشجو و طی احکام جداگانه‌ای بیژن رنجبر، عبدالعلی آل بویه، نصرالله گرامی، محمد موذنی، اسماعیل همدانی گلشن، عبدالحمید پاپ زن، مسعود گنجی، محمد زادشکویان، علی محمد آخوندعلی، طاهر علیمحمدی، جهانشیر امینی و عسگر جانعلی‌زاده به مدت چهار سال  به عنوان روسای دانشگاه‌های تربیت مدرس، بین‌المللی امام خمینی (ره)، شهید باهنر کرمان، دانشگاه شیراز، صنعتی اصفهان، صنعتی کرمانشاه، محقق اردبیلی، مراغه، صنعتی جندی شاپور، ایلام، کردستان و صنعتی بابل منصوب شدند.
کد مطلب 1274688

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