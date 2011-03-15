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۲۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۴:۴۳

مانور نظارت تاکسیرانی بر عملکرد حوزه حمل و نقل مشهد آغاز شد

مانور نظارت تاکسیرانی بر عملکرد حوزه حمل و نقل مشهد آغاز شد

مشهد - خبرگزاری مهر: استاندار خراسان رضوی در مانور نظارت سازمان تاکسیرانی مشهد، گفت: همه ساله در ایام پایان سال خیل مشتاقان زیارت امام رضا(ع) به مشهد مقدس سفر می کنند و ساماندهی و کنترل سرویس دهی به زائران در این ایام از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمود صلاحی ظهر سه شنبه در مراسم آغاز مانور نظارت بر تاکسیهای مشهد گفت: نظارت بر عملکرد حمل و نقل درون شهری و سرویس دهی مناسب در ایام خاص از جمله وظایف دستگاه های خدمات رسان می باشد که با توجه به ورود زائران و بالا رفتن میزان تقاضا باید نسبت به این امر توجه ویژه داشته باشند.

استاندار خراسان رضوی خاطر نشان کرد: تمامی دستگاه های دست اندرکار باید همه تلاش خود را برای خدمت رسانی بیشتر و بهتر به زائران بکار برند و درصدد جذب و افزایش میزان رضایتمندی زائران در مدت اقامتشان در مشهد باشند.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی مشهد، نیز در این مراسم اظهار داشت: همه ساله از 24 اسفند ماه تا 15 فروردین ماه تیم ویژه نظارت بر عملکرد نوروزی در تاکسیرانی مشهد تشکیل و آغاز به کار می کند.

غلامرضا زارعی افزود: 20 دستگاه خودرو به صورت محسوس و بیش از 300 بازرس به صورت نامحسوس بر عملکرد تاکسیرانی نظارت دارند.

این مانور با اعلام استاندار خراسان رضوی و نام مقدس علی بن موسی الرضا (ع) آغاز شد.

کد مطلب 1274689

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