مانور نظارت تاکسیرانی بر عملکرد حوزه حمل و نقل مشهد آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمود صلاحی ظهر سه شنبه در مراسم آغاز مانور نظارت بر تاکسیهای مشهد گفت: نظارت بر عملکرد حمل و نقل درون شهری و سرویس دهی مناسب در ایام خاص از جمله وظایف دستگاه های خدمات رسان می باشد که با توجه به ورود زائران و بالا رفتن میزان تقاضا باید نسبت به این امر توجه ویژه داشته باشند.

استاندار خراسان رضوی خاطر نشان کرد: تمامی دستگاه های دست اندرکار باید همه تلاش خود را برای خدمت رسانی بیشتر و بهتر به زائران بکار برند و درصدد جذب و افزایش میزان رضایتمندی زائران در مدت اقامتشان در مشهد باشند.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی مشهد، نیز در این مراسم اظهار داشت: همه ساله از 24 اسفند ماه تا 15 فروردین ماه تیم ویژه نظارت بر عملکرد نوروزی در تاکسیرانی مشهد تشکیل و آغاز به کار می کند.

غلامرضا زارعی افزود: 20 دستگاه خودرو به صورت محسوس و بیش از 300 بازرس به صورت نامحسوس بر عملکرد تاکسیرانی نظارت دارند.

این مانور با اعلام استاندار خراسان رضوی و نام مقدس علی بن موسی الرضا (ع) آغاز شد.