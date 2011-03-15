خط تولید یک کالای صنعتی در گلستان پلمپ شد

منصور قلیچ لی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: در راستای اجرای وظایف سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در خصوص نظارت بر واحدهای تولید کننده فرآورده های مشمول استاندارد اجباری، خط تولید فیلتر هوای خودروی واحد تولیدی هیرکان فیلتر در استان گلستان پلمپ شد.

وی اظهار داشت: این خط تولید با توجه به عدم دریافت مجوزهای لازم از سازمانهای ذیربط، تولید غیرقانونی و عدم دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد و تولید محصول با کیفیت پایین تر از استاندارد پلمپ شد و پرونده واحد جهت بررسی به مراجع ذیصلاح قضایی ارجاع داده شد.



قلیچ لی بیان داشت: همپنین در راستای اجرای وظایف سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در خصوص نظارت بر واحدهای تولید کننده فراورده های مشمول استاندارد اجباری، یک محموله آب معدنی غیر استاندارد توقیف شد.

مدیرکل استاندارد گلستان افزود: این محموله که به استناد نتایج آزمون انجام شده توسط کارشناسان استاندارد، کیفیتی پایین تر از حد استاندارد را نشان داد توقیف شد.

وی افزود: توسط واحد حقوقی استاندارد گلستان، پرونده آن جهت بررسی به مراجع ذیصلاح قضایی ارجاع داده شد.