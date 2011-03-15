مشکل حمل و نقل دانش آموزان خوزستان باید حل شود

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، ‌سید جعفر حجازی در آخرین شورای آموزش و پرورش خوزستان در سال جاری اظهار داشت:‌ جلسات این شورا در سال آینده باید کاربردی تر و عملی تر باشند و نباید این همه وقت گذاشتن افراد، صرف کارهای غیر اصولی و فرعی شود.

وی افزود: مدیران آموزش و پرورش باید در جلسات سال آینده موضوعات اصلی و راهبردی را مطرح کنند و نباید برخی موضوعات بی اهمیت و فرعی در این جلسه طرح و وقت ما صرف بحث های بیهوده شود. موضوعات فرعی باید در کمیته هایی با حضور معاونین استاندار بررسی شود.



رئیس شورای آموزش و پرورش خوزستان عنوان کرد: خوشبختانه در سال گذشته نتیجه این جلسات در شورای شورای آموزش و پرورش جواب داد و آموزش و پرورش خوزستان از عقب ماندگی های موجود کمی رها شد ولی هنوز به آن چیز که انتظارش را داریم دست نیافتیم به همین دلیل برای سال آینده باید برای ارتقای سطح آموزش و پرورش تلاش بیشتری از خود نشان دهیم.



حجازی با اشاره به اینکه برای ارتقای وضعیت آموزش و پرورش خوزستان باید مثلث مدرسه» دانش آموز و خانواده تکاپوی بیشتری از خود نشان دهند، تصریح کرد: این سه ضلع باید احساس مسئولیت بیشتری از خود نشان دهند و سطح عملی دانش آموزان توسط این مثلث افزایش یابد.



استاندار خوزستان افزود: وقتی وارد کتابخانه های استان می شوم و آنها را مملو از جمعیت جوانان و دانش آموزان می بینم احساس شوق می دهم. اگر امکانات و اعتبارات یاری می کرد دوست داشتم سالی 50 باب کتابخانه در استان احداث کنم. با این وجود و برای رفع این کمبودها باید کتابخانه های موجود در مدارس استان تجهیز و توسعه پیدا کنند تا بخشی از کمبودها در این بخش از این طریق رفع شود.



حجازی ادامه داد: تجهیز کتابخانه ها چند مزیت دارد که علاوه بر افزایش سطح علمی دانش آموزان و رتبه استان در قبولی دانشگاه، باعث می شودکه جوانان و دانش آموزان ما کمتر سراغ تفریحات ناسالم بروند و وقت خود را با مطالعه پر کنند.



وی با اشاره به اینکه سال گذشته در شورای آموزش و پرورش خوزستان مصوب شد که هر مدرسه ای که یکی از دانش آموزان آن حائز رتبه های یک تا سه رقمی در کنکور شود مورد تقدیر قرار می گیرد، عنوان کرد: متاسفانه آموزش و پرورش خوزستان لیست چنین مدارسی را در اختیار ما قرار نداد تا پاداش لازم به مدیر، معلمان و کارکنان آن مدرسه پرداخت شود با این وجود ما بر قولی که داده ایم استواریم.



حجازی با بیان اینکه این پادادش باعث ایجاد رقابت برای قبولی بیشتر در دانشگاه ها می شود، عنوان کرد: خود مدرسه هم برای افرادی که در کنکور سراسری رتبه های یک تا سه رقمی کسب می کنند جشن بگیرند و روحیه آنها برای موفقیت بیشتر را افزایش دهند.



استاندار خوزستان با اشاره به لزوم ساماندهی نیروی انسانی در آموزش و پرورش خوزستان تصریح کرد: دم زدن همیشگی از کمبود نیرو مشکلی را حل نمی کند و باید برای این کار نیروهای موجود را به بهترین شکل ممکن ساماندهی کرد در این خصوص با جابه جایی نیروی های موجود می توان برخی کمبودها را رفع کرد.



رئیس شورای آموزش و پرورش خوزستان به مشکل حمل و نقل و سرویس های رفت و برگشت دانش آموزان این استان اشاره کرد و گفت: این مشکل باید در سال 1390 حل و رفع شود چرا که دانش آموزی که 12 کیلومتر پیاده روی می کند دیگر رمقی برای یادگیری درس ندارد. به همین دلیل باید بخشی از فعالیت های شورای آموزش و پرورش خوزستان در سال آینده حول این محور متمرکز شود.



وی یکی از راهکارهای حل مشکل حمل و نقل دانش آموزان را مکان یابی اصولی حداث واحدهای آموزشی دانست و افزود: برخی مدارس در جایی ساخته می شوند که مراجعه کمتری به آنها می شود و برای رسیدن به آنها راه طولانی باید طی شود.

