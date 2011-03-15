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۲۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۳۷

احداث جایگاه های جدید سی ان جی در مناطق مختلف پایتخت

مدیر عامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران از برنامه ریزی و هماهنگی با مناطق مختلف برای احداث و بهره برداری جایگاه های جدید سی ان جی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کمال علیپور با اعلام این مطلب گفت: طی جلسات مختلفی که با حضور نمایندگان املاک مناطق در شرکت ساماندهی برگزار شد مقرر شد تا احداث جایگاه های سی ان جی جدید در پایانه های پارک سوار اتوبوسرانی مدنظر قرار گیرد.
 
علیپور با بیان اینکه با 6 منطقه همچون مناطق 5،22و14 و.. پیرامون احداث جایگاههای جدید سی ان جی هماهنگی های لازم انجام شده است اظهار داشت: نمایندگان املاک برخی از  مناطق (6منطقه )جهت هماهنگی برای احداث جایگاههای سی ان جی در شرکت ساماندهی حضور یافتند.

مدیر عامل شرکت ساماندهی صنایع ومشاغل شهر تصریح کرد: قرار است تا 6 جایگاه سی ان جی پس از تعین ملک در مناطق  وتامین سوخت وتجهیزات توسط شرکت نفت با مدیریت شرکت ساماندهی ایجاد ومورد بهره برداری قرار گیرد. 
 
کد مطلب 1274692

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