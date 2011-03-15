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۲۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۴:۵۲

63 دستگاه کامیون حمل زباله به روستاهای خراسان رضوی تحویل شد

63 دستگاه کامیون حمل زباله به روستاهای خراسان رضوی تحویل شد

مشهد - خبرگزاری مهر: استاندار خراسان رضوی در مراسم تحویل 63 دستگاه کامیون حمل زباله به روستاهای این استان گفت: با توجه به اینکه امسال به نام توسعه و رسیدگی همه جانبه به روستاهای استان نامگذاری شده اهتمام مسئولان به عمران و آبادانی روستاها معطوف شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمود صلاحی ظهر سه شنبه در این مراسم، افزود: ایجاد عدالت بین شهرها و روستاها، توزیع عادلانه بودجه های استان و جلوگیری از مهاجرت روستاییان به حاشیه شهرهای بزرگ از جمله اهدافی بوده که طی سال جاری دنبال شده است.

استاندار خراسان رضوی گفت: ایجاد اشتغال و توسعه پایدار در روستاها از جمله رویکردهای سال آینده مسئولان در استان است.

صلاحی توجه به نظارت و بهسازی روستاها را از جمله اولویت های سال جاری در استان دانست و تصریح کرد: به همین جهت 163 دستگاه ماشین حمل زباله به دهیاری های استان تخصیص یافت که 100 دستگاه آن در آذرماه تحویل و امروز باقی آن به روستاها اعزام شد.

وی خاطر نشان کرد: نظافت روستاها و جمع آوری زباله، علاوه بر جلوگیری از شیوع بیماری هایی مانند سالک، باعث بازیافت آن و تولید ثروت ملی، خواهد شد.

استاندار خراسان رضوی گفت: تمامی دستگاه های دولتی باید از هر امکانی در جهت توسعه روستاها بهره برده و به عمران روستاها توجه ویژه ای کنند.

وی همچنین از خرید 10 دستگاه بیل مکانیکی، برای فعالیت های عمرانی در روستاها خبر داد.
 

کد مطلب 1274693

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