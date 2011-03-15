به گزارش خبرگزاری مهر، حسن پلارک از تثبیت نرخ انواع محصولات فولادی در سال آینده خبر داد و گفت: بازار محصولات فولادی همزمان با عرضه انبوه تولیدات،‌ با تثبیت قیمتها همراه شده است و این روند در سال 90 هم ادامه خواهد داشت.

رئیس هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران با تاکید بر اینکه آمارها نشان از پیش افتادن عرضه فولاد نسبت تقاضا می دهد، ‌افزود: محصولاتی که در روزهای اخیر از سوی شرکتهای تابعه ایمیدرو و همچنین بخش خصوصی عرضه شده بازار بورس کالا را با مازاد حداقل 40 درصدی مواجه کرده است.

به گفته پلارک، بروز چنین پدیده ای منجر به تثبیت قیمتها در بورس کالا به عنوان بازار رسمی مبادلات انواع فولاد و آهن آلات شده است.



وی همچنین با اشاره به سیاستهای وزارت صنایع و معادن و ایمیدرو در این زمینه یادآور شد : دولت ازگذشته تاکنون همواره سیاست متعادل نگه داشتن بازار را پیگیری می کرده و این روش برای سال جدید نیز ادامه خواهد داشت.

معاون وزیر صنایع و معادن تصریح کرد: راه اندازی کارخانه های جدید که سبب رشد قابل توجه ظرفیت تولید فولاد می شود ابزار مناسبی برای تامین نیاز مصرف کنندگان و تعدیل قیمت ها به شمار می آید.



وی خاطر نشان کرد: برای سال جدید نیز می توان نوید داد که علاوه بر رشد تولید این محصولات شاهد ایجاد جوی آرام در عرضه محصولات فولادی خواهیم بود.