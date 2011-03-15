گرایش بیش از حد به سمت رشته های نظری در خوزستان نگران کننده است

سید بهزاد علوی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز با اشاره به راه اندازی کارگروه کاردانش در آموزش و پرورش خوزستان در سال 89 اظهار داشت: در این مدت این کارگروه سه جلسه تشکیل داد و راهکارهای لازم برای گسترش رشته های فنی و حرفه ای و کاردانش در استان خوزستان مورد بحث قرار گرفته شده است.

وی افزود: یکی از مشکلات تحصیلی در استان هدایت نامناسب تحصیلی دانش آموزان به سمت رشته های مختلف درسی است که این امر باعث شده دانش آموزان پشت کنکور مانده در استان خوزستان افزایش فراوانی پیدا کنند که در این بین حضور دختران چشمگیر تر است.



علوی ادامه داد: علت حضور دختران در بین پشت کنکوری ها به این علت است که تعداد و تنوع رشته های فنی و حرفه ای و کاردانش برای دختران در استان خوزستان فوق العاده پائین است و آنها تقریبا به صورت اجباری مجبور به ادامه تحصیل در رشته های نظری هستند.



رئیس آموزش متوسطه آموزش و پرورش خوزستان تصریح کرد: از 108 رشته فنی و حرفه ای که در حال حاضر در استان تدریس می شود دختران استان خوزستان تنها در 28 رشته می توانند تحصیل کنند به عبارتی تنها 24 درصد دانش آموزان رشته های فنی و حرفه ای و کاردانش را استان را دختران تشکیل می دهند که باید به گونه ای برنامه ریزی کرد که تعداد دختران محصل در این رشته ها افزایش یابد.



علوی با اشاره به اینکه بخش خصوصی استقبال مناسبی از ساخت هنرستان های فنی و حرفه ای کرده است» افزود: هم اکنون 45 درصد از 397 هنرستان فعال در استان توسط بخش خصوصی راه اندازی شده است که این موضوع نشان می دهد بخش خصوصی هم به مطلوب بودن فعالیت در این بخش واقف شده است.



وی یکی از مشکلات هنرستان های بخش خصوصی را تمرکز بر هشت رشته خاص و کم هزینه همانند حسابداری، نقشه کشی و کامپیوتر دانست و گفت: 80 درصد هنرستان های بخش خصوصی در این رشته ها فعالیت می کنند که از این پس مجوز فعالیت بخش خصوصی در این هشت رشته به هیچ وجه داده نمی شود ضمن اینکه قصد داریم بخش خصوصی را برای ورود به بخش رشته های فنی و صنعتی بیشتر ترغیب کنیم.



رئیس آموزش متوسطه آموزش و پرورش خوزستان یکی از راه های حل مشکلات استان در بخش رشته های فنی و حرفه ای را ورود شرکت های بزرگ استان به بخش تربیت نیرو عنوان کرد و اظهار داشت: با وجود شرکت های بزرگی مثل فولاد خوزستان، مناطق نفتخیز جنوب و ملی حفاری انتظار داریم این شرکت ها همانند سابق اقدام به راه اندازی هنرستان های فنی و تربیت نیروی مورد نیاز خود در استان کنند که در سال 90 این موضوع در شورای آموزش و پرورش پیگیری خواهد شد.



علوی افزود: برای توسعه هنرستان های فنی و حرفه ای در استان انتظار داریم شرکت ها و سازمان های دولتی که زمین مناسب در برخی مناطق فاقد هنرستان در اختیار دارند همکاری کرده و این زمین ها را برای احداث هنرستان در اختیار ما قرار دهند تا بودجه و اعتبار لازم برای احداث اینگونه اماکن اختصاص یابد.