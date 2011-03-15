کتاب قانون و مقررات صادرات و واردات سال 90 نهایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید صافدل در خصوص کتاب قانون مقررات صادرات و واردات سال 90 گفت: تغییرات این کتاب برای سال 90 عمدتا در قالب شرح و تعریف کالا بوده و تغییرات تعرفه‌ای مختصری داشته است.

رئیس سازمان توسعه تجارت افزود: محدود تغییرات تعرفه‌ای صورت گرفته در کتاب نیز بیشتر مربوط به کاهش تعرفه مواد اولیه مورد تامین واحدهای تولیدی بوده است.

صافدل گفت: در حال حاضر این کتاب نهایی شده و کلیت کتاب به زیر چاپ رفته است. تاییدیه نهایی این کتاب در آخرین جلسه هیات دولت در سال جاری صورت می‌گیرد.

وی یکی از ویژگی‌های کتاب مقررات صادرات و واردات سال 90 را چاپ کتاب به صورت ترجمه متقابل فارسی و انگلیسی در قالب یک مجموعه عنوان کرد.

معاون وزیر بازرگانی تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود کتاب مذکور در دو هفته نخست فروردین ماه در اختیار متقاضیان و کاربران قرار گیرد.