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۲۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۲۸

کتاب قانون و مقررات صادرات و واردات سال 90 نهایی شد

معاون وزیر بازرگانی اعلام کرد: کتاب قانون مقررات صادرات و واردات سال 90 با کمترین تغییرات تعرفه‌ای نهایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید صافدل در خصوص کتاب قانون مقررات صادرات و واردات سال 90 گفت: تغییرات این کتاب برای سال 90 عمدتا در قالب شرح و تعریف کالا بوده و تغییرات تعرفه‌ای مختصری داشته است.

رئیس سازمان توسعه تجارت افزود: محدود تغییرات تعرفه‌ای صورت گرفته در کتاب نیز بیشتر مربوط به کاهش تعرفه مواد اولیه مورد تامین واحدهای تولیدی بوده است.
 
صافدل گفت: در حال حاضر این کتاب نهایی شده و کلیت کتاب به زیر چاپ رفته است. تاییدیه نهایی این کتاب در آخرین جلسه هیات دولت در سال جاری صورت می‌گیرد.
 
وی یکی از ویژگی‌های کتاب مقررات صادرات و واردات سال 90 را چاپ  کتاب به صورت ترجمه متقابل فارسی و انگلیسی در قالب یک مجموعه عنوان کرد.
 
معاون وزیر بازرگانی تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود کتاب مذکور در دو هفته نخست فروردین ماه در اختیار متقاضیان و کاربران قرار گیرد.
کد مطلب 1274697

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