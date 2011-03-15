  1. ورزش
موفقیت تیم مهمتر از گلزنی من است/ با پیروزی به اصفهان بر می‌گردیم

مهاجم تیم فوتبال ذوب آهن ایران با اشاره به آمادگی بالای بازیکنان این تیم گفت: می خواهیم با شکست الشباب با پیروزی به ایران برگردیم.

محمد قاضی در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به عربستان، در مورد آخرین وضعیت تیمش پیش از دیدار با الشباب عربستان گفت: همه بازیکنان از آمادگی و انگیزه بالایی برخوردارند و با این شرایط قصد داریم با شکست دادن الشباب با پیروزی به اصفهان باز گردیم.

وی اضافه کرد: به جایگاه تیم الشباب در جدول لیگ عربستان نگاه نمی کنیم زیرا آنها همیشه تیم خوبی هستند و سال گذشته هم استقلال را شکست دادند. به همین دلیل با تمام توان مقابلشان به میدان می رویم.

مهاجم تیم ذوب آهن ایران خاطرنشان کرد: من فقط به گلزنی خودم فکر نمی کنم زیرا هدف همه بازیکنان ذوب آهن موفقیت تیم است. این مسئله برای من هم بسیار مهمتر از گلزنی است. البته خوشحالم پس از مدتها گل زدم و تا حدودی از انتقادات فاصله گرفتم.

قاضی در پایان گفت: سرماخوردگی ام برطرف شده و در هر جایی که کادر فنی صلاح بداند آماده ام برای تیم به میدان بروم.

دیدار تیم های فوتبال الشباب عربستان و ذوب آهن ایران در هفته دوم نهمین دوره رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا ساعت 21 روز چهارشنبه در ورزشگاه ملک فهد شهر ریاض برگزار خواهد شد.

