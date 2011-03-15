470 میلیارد ریال کالای قاچاق در خراسان رضوی کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد،، پرویز فروزانفر ظهر سه شنبه در آخرین جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی در سال 89 اظهار داشت: این میزان کشف نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از 211 درصد رشد داشته است.

وی ادامه داد: طی این مدت 37 باند قاچاق کالا و ارز در استان متلاشی و در این رابطه سه هزار و 221 متهم دستگیر و هزار و 751 خودرو از آنان توقیف شده است.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی، تصریح کرد: طی 11 ماه نخست امسال سه هزار و 185 پرونده قاچاق کالا در گمرکات خراسان رضوی تشکیل شده که از نظر تعداد نسبت به سال گذشته 6.6 درصد کاهش و از نظر ارزش 211 درصد افزایش داشته است.

فروزانفر خاطرنشان کرد: اداره کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی نیز طی این مدت هزار و 433 پرونده قاچاق تشکیل داده که از این تعداد هزار و 407 پرونده مختومه و بیش از هشت میلیارد ریال جریمه برای قاچاقچیان در نظر گرفته شده که بیش از دو میلیارد ریال آن وصول شده است.

وی افزود: احشام، مواد محترقه، انواع سی دی، نوار، لامپ و سیگار خارجی کالاهایی هستند، که کشفیات آنها نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی از قطعات رایانه، انواع چای خارجی، اسباب بازی، لوازم آرایشی و بهداشتی و لوازم صوتی و تصویری به عنوان کالاهایی که کشفیات آنان طی سال جاری کاهش یافته است نام برد.

فروزانفر با اشاره به دو نوبت انهدام و فروش کالاهای قاچاق در استان توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، تاکید کرد: شش میلیارد و 954 میلیون ریال از محل فروش کالاهای قاچاق به دولت بازگردانده شده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته 28 درصد رشد نشان می دهد.

وی همچنین از انهدام حدود سه میلیارد و 500 میلیون ریال کالا در استان تا پایان بهمن ماه خبر داد و گفت: این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل 520 درصد افزایش یافته است.