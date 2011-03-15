کتاب قدیمی یزد در دفتر جهانی یونسکو ثبت شد

به گزارش خبرگزاری مهر در یزد، محمدرضا ملک‌ ثابت اظهار داشت: به دنبال بررسی ‌های کارشناسی انجام شده توسط گروه ارزیابی و تأیید کمیته ملی حافظه جهانی کمیسیون ملی یونسکو - ایران، کتاب تلخیص اصول اقلیدس از محمود بن محمد چغمینی که در سال 615 هجر قمری نوشته شده و هم اکنون در کتابخانه آیت‌الله سریزدی نگهداری می‌شود، در فهرست ملی برنامه حافظه جهانی با شماره 1018 به ثبت رسید.

وی، دلایل انتخاب این نسخه را منحصر به فرد بودن، قدمت، نفاست و سلامت اثر عنوان کرد و ضمن ارائه توضیحاتی درباره محتوای اثر، زمان تألیف و شرح حال علمی مؤلف گفت: این کتاب علمی کهن شرایط ثبت یونسکو را نیز داراست چرا که از نظر تاثیرگذاری در گسترش دانش ریاضیات در جهان دارای اهمیت است.

یزد چهارمین استان در زمینه برخورداری از کتب دست نویس است

مدیر اسناد و کتابخانه ملی یزد ادامه داد: بر اساس آخرین آمار منتشر شده در زمینه اسناد و کتابهای خطی، استان یزد در داشتن نسخه‌های دست نویس، چهارمین استان کشور پس از تهران، قم و مشهد است.

وی ضمن برشمردن دلایل اهمیت نسخ خطی و نقش بی‌بدیل آنها در حفظ هویت ملی و تقویت خودباوری، از مردم و مسئولان خواست: علاوه بر توجه به نمادهای تمدنی استان یزد که در بناهای تاریخی و صنایع دستی خلاصه می‌شود به نمادهای فرهنگی و علمی این شهر کهن که در کتاب‌های دست‌نویس، اسناد تاریخی و مراکز علمی همچون کتابخانه‌ها و مدارس دینی ظهور می‌یابد، توجه بیشتری داشته باشند.

ملک ‌ثابت ادامه داد: ضمن هماهنگی به عمل آمده با کمیته ملی حافظه جهانی مقرر شد کارگاه آموزشی برنامه حافظه جهانی در سال آینده در یزد برگزار شود.

با ثبت این اثر، تعداد آثار ایرانی که تاکنون در فهرست ملی برنامه حافظه جهانی به ثبت رسیده است به 19 اثر افزایش یافت.