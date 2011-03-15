آمریکا خواستار خروج اتباع خود از بحرین شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزارت خارجه آمریکا با صدور بیانیه ای به شهروندان این کشور توصیه کرد تا از سفر به بحرین خودداری کرده و در عین حال به آنهایی که در بحرین حضور دارند توصیه کرده تا به خاطر ناآرامی ها این کشور را ترک کنند.

در بیانیه وزارت خارجه همچنین به خانواده های دیپلمات ها و کارکنان سفارت آمریکا در منامه اجازه داده شده تا داوطلبانه این کشور را ترک کنند.

در بیانیه همچنین با اشاره به بی نظمی ها و ناآرامی ها در بحرین نسبت به تغییر مسیر خشونت ها علیه غربی ها هشدار داده شده است. در همین رابطه دولت بحرین سطح هشدار در کشور را افزایش داده و نسبت به افزایش ناآرامی ها هشدار داده و نمایندگان طرفدار دولت نیز از مقامات خواسته اند تا برای ممانعت از خروج اوضاع از کنترل نیروهای امنیتی، حکومت نظامی اعلام کند.