  1. بین الملل
  2. سایر
۲۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۵۴

آمریکا خواستار خروج اتباع خود از بحرین شد

آمریکا خواستار خروج اتباع خود از بحرین شد

درپی افزایش مطالبان انقلابیون بحرین از حاکمیت این کشور و بدتر شدن اوضاع امنیتی در این کشور، آمریکا از شهروندان خود خواست بحرین را ترک کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزارت خارجه آمریکا با صدور بیانیه ای به شهروندان این کشور توصیه کرد تا از سفر به بحرین خودداری کرده و در عین حال به آنهایی که در بحرین حضور دارند توصیه کرده تا به خاطر ناآرامی ها این کشور را ترک کنند.

در بیانیه وزارت خارجه همچنین به خانواده های دیپلمات ها و کارکنان سفارت آمریکا در منامه اجازه داده شده تا داوطلبانه این کشور را ترک کنند.

در بیانیه همچنین با اشاره به بی نظمی ها و ناآرامی ها در بحرین نسبت به تغییر مسیر خشونت ها علیه غربی ها هشدار داده شده است. در همین رابطه دولت بحرین سطح هشدار در کشور را افزایش داده و نسبت به افزایش ناآرامی ها هشدار داده و نمایندگان طرفدار دولت نیز از مقامات خواسته اند تا برای ممانعت از خروج اوضاع از کنترل نیروهای امنیتی، حکومت نظامی اعلام کند.

کد مطلب 1274704

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها