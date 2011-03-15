کوهنورد خراسان شمالی قله "لوتسه" نپال را فتح می کند

حسین بهمنیار در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد اظهار داشت: به عنوان نخستین کوهنورد بجنوردی در قالب تیم اینترنشنال و تنها ایرانی اعزامی در سال90 در تاریخ 14 فروردین به کشور نپال اعزام می شود.

وی تصریح کرد: مدت زمان صعود به این قله هشت هزار و 516 متری، 42 روز است که با توجه به دیواره و دهلیز منتهی به قله از سر سخت ترین و زیباترین قله های بالای هشت هزار متر دنیا است.



وی گفت: در این صعود استانداری خراسان شمالی، اداره کل تربیت بدنی خراسان شمالی و هفت شرکت خصوصی به صورت اسپانسر با صعود اینجانب همکاری کردند.



بهمنیار ارزش صعود این قله را برابر با مدال طلای جهانی در سازمان تربیت بدنی ذکر کرد.