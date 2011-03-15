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۲۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۶:۰۱

کوهنورد خراسان شمالی قله "لوتسه" نپال را فتح می کند

کوهنورد خراسان شمالی قله "لوتسه" نپال را فتح می کند

بجنورد - خبرگزاری مهر: کوهنورد خراسان شمالی برای فتح قله لوتسه در نپال عازم این کشور می شود.

حسین بهمنیار در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد اظهار داشت: به عنوان نخستین کوهنورد بجنوردی در قالب تیم اینترنشنال و تنها ایرانی اعزامی در سال90 در تاریخ 14 فروردین به کشور نپال اعزام می شود.

وی تصریح کرد: مدت زمان صعود به این قله هشت هزار و 516 متری، 42 روز است که با توجه به دیواره و دهلیز منتهی به قله از سر سخت ترین و زیباترین قله های بالای هشت هزار متر دنیا است.

وی گفت: در این صعود استانداری خراسان شمالی، اداره کل تربیت بدنی خراسان شمالی و هفت شرکت خصوصی به صورت اسپانسر با صعود اینجانب همکاری کردند.

بهمنیار ارزش صعود این قله را برابر با مدال طلای جهانی در سازمان تربیت بدنی ذکر کرد.
کد مطلب 1274705

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