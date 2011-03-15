آخرین خبر از تعیین 10 دانشگاه برتر کشور/ اسامی هنوز نهایی نشده است

محمد مهدینژاد نوری امروز سه شنبه 24 اسفند ماه در گفتگو با خبرنگار مهر با ابراز اینکه هنوز 10 دانشگاه برتر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تعیین نشده اند درباره شاخص های تعیین 10 دانشگاه برتر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: تعیین 10 دانشگاه برتر بر اساس شاخصهای مورد تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری صورت میگیرد.
معاون پژوهشی و فناوری وزیر علوم با اظهار امیدواری نسبت به تعیین این 10 دانشگاه در آینده ای نزدیک خاطرنشان کرد: 10 دانشگاه برتر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هنوز مشخص نشدهاند اما اعتبار 30 میلیارد تومانی برای این 10 دانشگاه در لایحه بودجه پیش بینی شده است.
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