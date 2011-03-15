به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به عربستان، بازیکنان تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان از ساعت 10:30 صبح امروز سه شنبه به وقت محلی در محوطه اطراف هتل هالیدی این تمرین سبکی را انجام دادند که بیشتر تمرین عرق گیری بود.



همچنین دکتر شریفیان پزشک تیم ذوب آهن هم اعلام کرد بازیکنان این تیم مصدومیت خاصی ندارند و می توانند برابر الشباب به میدان بروند. از سوی دیگر ناظر کنفدراسیون فوتبال آسیا که روز گذشته در کمال تعجب به پیراهن های تیم ذوب آهن ایراد گرفته بود امروز و صبح هم به بخشی از شورت های ورزشی این تیم ایراد گرفت این در شرایطی بود که وی هیچ ایرادی را شب گذشته نگرفته بود.



کادر اجرایی تیم ذوب آهن هم بلافاصله پس از ایرادات ناظر ای اف سی لباس های تیم را به خیاطی درون شهر بردند تا با رفع ایرادها مشکلات برطرف شده و اتفاق خاصی رخ ندهد.