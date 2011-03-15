پویا دانشور در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان با اشاره به برنامههای این هیئت در سال آینده اظهار داشت: در سال آینده میزبان همایش بزرگ پزشکی- ورزشی کشور برای اولین بار در اصفهان هستیم؛ این همایش به صورت همزمان در 9 سالن اصفهان برگزار میشود و نتایج بسیاری برای پزشکی ورزشی استان خواهد داشت.
وی با اشاره به زمان برگزاری این همایش بیان کرد: همایش از 28 خرداد تا 3 تیر ماه برگزار میشود و نزدیک به یک هزار شرکت کننده پزشک و کارشناس در آن شرکت میکنند و از جدیدترین علوم روز پزشکی ورزشی استفاده میکنند.
دبیر هیئت پزشکی ورزشی استان اصفهان در مورد لزوم ارتقای سطح علمی پزشکان استان بیان داشت: همه گروههای مرتبط با این بحث باید به ارتقای سطح دانش خود با موضوع پزشکی ورزشی توجه کرده و موجب ارتقای جایگاه آن شوند.
وی اضافه کرد: هفته آینده مقاله یکی از پزشکان استان اصفهان در روز نخست کنگره فوتبال کنفدراسیون فوتبال آسیا در مالزی ارائه شده و به سمع و نظر مدعوین قرار میگیرد.
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