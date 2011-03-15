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۲۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۳۰

دانشور:

اصفهان قطب علمی پزشکی - ورزشی کشور می‌شود

اصفهان قطب علمی پزشکی - ورزشی کشور می‌شود

اصفهان - خبرگزاری مهر: دبیر هیئت پزشکی- ورزشی استان اصفهان گفت: با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در سال آینده این هیئت به عنوان قطب علمی پزشکی ورزشی کشور مطرح می‌شود.

پویا دانشور در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان با اشاره به برنامه‌های این هیئت در سال آینده اظهار داشت: در سال آینده میزبان همایش بزرگ پزشکی- ورزشی کشور برای اولین بار در اصفهان هستیم؛ این همایش به صورت همزمان در 9 سالن اصفهان برگزار می‌شود و نتایج بسیاری برای پزشکی ورزشی استان خواهد داشت.

وی با اشاره به زمان برگزاری این همایش بیان کرد: همایش از 28 خرداد تا 3 تیر ماه برگزار می‌شود و نزدیک به یک هزار شرکت کننده پزشک و کارشناس در آن شرکت می‌کنند و از جدیدترین علوم روز پزشکی ورزشی استفاده می‌کنند.

دبیر هیئت پزشکی ورزشی استان اصفهان در مورد لزوم ارتقای سطح علمی پزشکان استان بیان داشت: همه گروه‌های مرتبط با این بحث باید به ارتقای سطح دانش خود با موضوع پزشکی ورزشی توجه کرده و موجب ارتقای جایگاه آن شوند.

وی اضافه کرد: هفته آینده مقاله یکی از پزشکان استان اصفهان در روز نخست کنگره فوتبال کنفدراسیون فوتبال آسیا در مالزی ارائه شده و به سمع و نظر مدعوین قرار می‌گیرد.

کد مطلب 1274710

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