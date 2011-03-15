اولین جشنواره پیوست فرهنگی استان زنجان بکار خود پایان داد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان صبح سه شنبه در مراسم اختتامیه این جشنواره افزود: ایجاد تحرک در دستگاه‌های مختلف جهت ارائه پیشنهادات و ایده‌های پیوست فرهنگی و اتخاذ ساز و کار لازم به‌منظور اجرایی کردن آن در سطح دستگاه‌ها و نهادهای مختلف از اهداف برگزاری این جشنواره است.

حجت الاسلام علی دشتکی توسعه شأن و منزلت دینی ـ فرهنگی دستگاه‌ها در افکار و اذهان عمومی را از دیگر اهداف برپایی اولین جشنواره پیوست فرهنگی استان عنوان کرد و افزود: بر انگیختن احساس مسئولیت عمومی در قبال اسلام و نظام اسلامی، استفاده بهینه از ظرفیت‌های دستگاه‌های اجرایی جهت ارتقای سطح فرهنگ دینی در میان توده مردم و بهره‌گیری از هنر و روش‌های غیرمستقیم برای تبیین ارزش‌های دینی از جمله نکاتی است که باید در طرح‌های ارائه شده مدنظر قرار می‌گرفت.

وی تعداد کل آثار رسیده به دبیرخانه این جشنواره را 71 طرح اعلام کرد و گفت: از این تعداد40 طرح جزو برنامه‌های اجرایی و 31 طرح جزو ایده‌های نو پیشنهاد شده است.

حجت الاسلام دشتکی افزود: از مجموع آثار رسیده، پس از بررسی‌های لازم 15 طرح به‌عنوان ایده‌های برتر، انتخاب شده‌اند که مورد تقدیر قرار می‌گیرند.

در پایان این مراسم، اداره‌کل تعاون استان، بانک ملی ایران و اداره‌کل تربیت بدنی به‌عنوان ارائه‌دهندگان طرح‌های برتر جشنواره و شرکت پارس سوئیچ، اداره‌کل بهزیستی، بانک تجارت، شرکت گاز، آموزش فنی و حرفه‌ای، اداره کل استاندارد و تجهیز و نوسازی مدارس، به‌عنوان برگزیدگان جشنواره معرفی شدند همچنین در این مراسم از شرکت مخابرات و شرکت شهرک‌های صنعتی استان تقدیر شد.

ارائه پیام‌های دینی و تأثیرگذار از طریق عابربانک‌ها، پخش آیات قرآنی در لحظات آغازین ساعات کاری، نصب پیام‌های فرهنگی در اماکن ورزشی، تجهیز 10 مسجد در سطح استان زنجان جهت فعالیت‌های ورزشی، برگزاری مسابقات مقالات تخصصی و تلفن گویای وقت اذان از جمله طرح‌های پیشنهادی برتر و برگزیده اولین جشنواره پیوست فرهنگی استان است.