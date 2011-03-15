وحید شمسایی در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان در مورد پیشنهاد باشگاه بارسلونا به این بازیکن برای پیوستن به آن اظهار داشت: دو هفته پیش یکی از نمایندگان این باشگاه از طریق یکی از دوستانم به من پیشنهاد همکاری داد و در حال حاضر می‌خواهم شرایط را بررسی کنم و در صورتی که بتوانم در ایتالیا زندگی کنم، جواب مثبت می‌دهم .

وی با بیان اینکه از تیم‌های لیگ برتری ایران دو پیشنهاد خوب دارم، بیان کرد: هنوز هیچ تصمیمی برای فصل آینده نگرفته‌ام و می‌خواهم بهترین تصمیم را بگیرم؛ حتی در مورد پیشنهاد باشگاه الریان برای جام باشگاه‌های آسیا نیز تصمیمی نگرفته‌ام و به زودی تصمیم خود را خواهم گرفت .

بازیکن سابق تیم فولاد ماهان در مورد طلب خود از باشگاه اصفهانی بیان کرد: هیچ مشکلی با ماهان ندارم و در سال‌های گذشته بهترین دوران فوتسال خود را در این باشگاه داشتم اما برای دریافت باقیمانده طلب خود امروز به کمیته انضباطی می‌روم و به دنبال حق و حقوقم بر خواهم آمد .