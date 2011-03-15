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۲۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۴۸

شمسایی:

برای دریافت حق خود به کمیته انضباطی می‌روم

برای دریافت حق خود به کمیته انضباطی می‌روم

اصفهان - خبرگزاری مهر: بازیکن سابق تیم فولاد ماهان اصفهان گفت: برای دریافت باقیمانده طلبم از باشگاه فولاد ماهان امروز به کمیته انضباطی می‌روم.

وحید شمسایی در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان در مورد پیشنهاد باشگاه بارسلونا به این بازیکن برای پیوستن به آن اظهار داشت: دو هفته پیش یکی از نمایندگان این باشگاه از طریق یکی از دوستانم به من پیشنهاد همکاری داد و در حال حاضر می‌خواهم شرایط را بررسی کنم و در صورتی که بتوانم در ایتالیا زندگی کنم، جواب مثبت می‌دهم.

وی با بیان اینکه از تیم‌های لیگ برتری ایران دو پیشنهاد خوب دارم، بیان کرد: هنوز هیچ تصمیمی برای فصل آینده نگرفته‌ام و می‌خواهم بهترین تصمیم را بگیرم؛ حتی در مورد پیشنهاد باشگاه الریان برای جام باشگاه‌های آسیا نیز تصمیمی نگرفته‌ام و به زودی تصمیم خود را خواهم گرفت.

بازیکن سابق تیم فولاد ماهان در مورد طلب خود از باشگاه اصفهانی بیان کرد: هیچ مشکلی با ماهان ندارم و در سال‌های گذشته بهترین دوران فوتسال خود را در این باشگاه داشتم اما برای دریافت باقیمانده طلب خود امروز به کمیته انضباطی می‌روم و به دنبال حق و حقوقم بر خواهم آمد.

وی اضافه کرد: باقیمانده طلبم مبلغی بیشتر از 100 میلیون است بنابراین باید حق خود را از باشگاه بگیرم.

کد مطلب 1274714

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