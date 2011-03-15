تعلق جزایربه ایران خدشه ناپذیرست/ واکنش به نگرانی درباره نیروگاه بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه در آخرین نشست هفتگی خود با خبرنگاران داخلی و خارجی در سال 89 که امروز سه شنبه در محل این وزارتخانه برگزار شد، در رابطه با تصمیم شورای همکاری خلیج فارس برای اعزام نیرو به بحرین در جهت سرکوب معترضان کشور، تصریح کرد: درباره مسائل بحرین چند نکته قابل توجه است اول اینکه مردم این کشور مطالباتی دارند که مشروع است و این مطالبات به شکل مسالمت آمیز مطرح می شود.

وی ادامه داد: باید از هر گونه خشونت در برخورد با مطالبات مسالمت آمیز مردم جلوگیری شود.

دخالت نظامی در بحرین کار را پیچیده می کند

سخنگوی دستگاه دیپلماسی گفت: نکته سوم این است که در مسائل داخلی بحرین حضور نیروهای خارجی قابل قبول نیست و این دخالت مسئله را پیچیده تر و سخت تر خواهد کرد.

مهمانپرست با اشاره به سفر وزیر دفاع آمریکا به بحرین گفت: حضور مقامات نظامی آمریکایی در منطقه به تشدید خشونت ها نسبت به درخواست های مسالمت آمیز مردم منجر شده و ما توصیه جدی می کنیم که آمریکایی ها به جای اعزام مقامات نظامی به دموکراسی و حقوق ملت ها احترام بگذارند.

وی خاطر نشان کرد: یکی از موضوعات مطرح شده در سفر مقامات نظامی آمریکا به منطقه پروژه ایران هراسی و اسلام هراسی است که به بهانه آن تسلیحات را به کشورهای منطقه می فروشند اما ملت ها بیدار و هشیار شده اند. به دولت ها نیز توصیه می کنید که با دقت و هوشیاری فریب ترفندهای غرب را نخورند.

همکاری فرهنگی حول زبان فارسی و نوروز

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سئوالی در رابطه با برگزاری جشن نوروز در کشورهای فارسی زبان که مورد سئوال یکی از خبرنگاران بود خاطر نشان کرد: بحث کشورهای فارسی زبان با کشورهایی که نوروز را جشن می گیرند دو موضوع جداگانه است در هر دو مورد زمینه های مشترک تاریخی بین کشورها می تواند همکاری های فرهنگی را توسعه دهد و زمینه های مناسبی برای همکاری های اقتصادی و همگرایی حول موضوعات مشترک در منطقه باشد.

مهمانپرست ادامه داد: ما در هر دو مورد یعنی برگزاری نوروز و همکاری با کشورهای فارسی زبان از ظرفیت ها و بسترها برای نزدیک تر شدن کشورها بهره می گیریم.

انتقاد از مداخله غرب در امور داخلی کشورهای اسلامی

یکی از خبرنگاران پرسید نظر شما در رابطه با مداخله کشورهای غربی در امور داخلی کشورهای اسلامی و سیاست های دو گانه غرب در این رابطه چیست که مهمانپرست در این رابطه گفت: نوع رفتار غرب درباره برخی موضوعات مثل دموکراسی و حقوق بشر تردید ملت های منطقه را به دنبال داشته و برخورد با استانداردهای دوگانه و گزینشی و موارد مختلف درباره تایید دموکراسی توسط کشورهای غربی وجهه مناسبی برای غرب باقی نگذاشته و تنها کاری که کشورهای غربی باید انجام دهند تصحیح رویکرد اشتباه گذشته و توجه به رای مردم است. چرا که رویکرد کنونی غرب قابل قبول نیست.

اهداف حضور در بحرین مشکوک است

سخنگوی وزارت خارجه در رابطه با تحرک سازمان کنفرانس اسلامی در خصوص تحولات منطقه به تماس شب گذشته وزیر خارجه با دبیر کل این سازمان اشاره کرد و گفت: اقدام از سوی سازمان کنفرانس اسلامی در دستور کار است و وزیر خارجه دیشب در رایزنی با دبیر کل سازمان کنفرانس اسلامی تحولات منطقه، خاورمیانه، شمال آفریقا و بحرین را مورد بررسی قرار داد تا از خشونت و برخورد با درخواست های مردم جلوگیری شود و امیدواریم سازمان کنفرانس اسلامی مانع دخالت بیگانگان در کشورها با اهداف مشکوک شوند.

خبر سفر شاه اردن غیر موثق است

مهمانپرست در پاسخ به سئوال دیگری در رابطه با سفر پادشاه اردن به ایران و اینکه آیا از وی دعوت به عمل آمده است یا خیر، اظهار داشت: دعوتی که گفته شده دعوتی است که ماهها پیش صورت گرفته بود اما اخبار این روزها تایید نشده و غیر موثق است.

مهمانپرست در پاسخ به سئوالی در رابطه با سفر شاه اردن به ایران که در رسانه ها منتشر شده بود تصریح کرد: ما بارها به دوستان خبرنگار توصیه کرده ایم که در نقل اخبار باید دقت کافی داشته باشند و نسبت به انتشار اخبار تایید نشده اقدام نکنند.

وی افزود: روز گذشته برخی با من تماس گرفتند و این خبر را منعکس کردند وقتی من سئوال کردم خبر کجا منتشر شده گفتند از رسانه های عربی شنیده ایم وقتی باز نام رسانه ها را پرس و جو کردم در پاسخ گفتند رسانه های غیر معتبر خبر را منعکس کرده اند اگر رسانه غیر معتبر بوده چرا این موضوع را دنبال می کنید.

مهمانپرست خاطر نشان کرد: علی رغم اینکه دوستان خبرنگار خودشان معتقد بودند خبر موثق نبوده اما به آن دامن زدند و با اطلاعات نادرست و تایید نشده برخی را به اشتباه انداختند و خواسته یا ناخواسته موجی علیه سیاست خارجی ایجاد کردند.

وی ادامه داد: همچنان توصیه می کنیم که رسانه ها دقت را فدای سرعت نکنند.

سخنگوی وزارت امور خارجه عنوان کرد: در مواقعی که سفرهایی از مقامات کشورهای مختلف صورت بگیرد اطلاع رسانی رسمی خواهد شد. اینکه فضا علیه دولت و سیاست خارجی ایجاد شود و فضا مخدوش شود درست نیست و از دوستان می خواهیم دقت بیشتری داشته باشند.

دعوت از شاه اردن مربوط به ماه ها قبل است

مهمانپرست در پاسخ به سئوال دیگری در رابطه با سفر پادشاه اردن به ایران و اینکه آیا از وی دعوت به عمل آمده است یا خیر، اظهار داشت: دعوتی که گفته شده دعوتی است که ماهها پیش صورت گرفته بود اما اخبار این روزها تایید نشده و غیر موثق است.

پیگیری تفحص شهدا در عراق

یکی از خبرنگاران در رابطه با کارشکنی آمریکا در انجام تفحص شهدا در خاک عراق سئوال کرد که مهمانپرست در این رابطه گفت: در این رابطه و پیرامون تعیین سرنوشت فرزندان کشور در دوران جنگ با مقامات مرزی عراق رایزنی و جلسات مشترکی برقرار است و این موضوع سیر طبیعی را طی می کند و اگر مشکلی باشد در چارچوب روابط دوستانه حل می شود و مشکلی در این رابطه مشاهده نمی کنیم.

وی در رابطه با آخرین وضعیت اتباع ایرانی که در آمریکا زندانی هستند نیز گفت: این موضوع به مقامات آمریکایی تذکر داده شده و از طریق حقوقی دنبال می شود توصیه همیشگی ما به آنان این است که راه نزدیک شدن به ملت ما کنار گذاشتن سیاست های غلط و تغییر رفتار خصمانه با ملت هاست. آمریکا باید خاطره بدی که در ذهن ملت ما وجود دارد را تصحیح کند.

حضور هیئت ها در سطوح مخلف در جشن نوروز

وی در رابطه با کشورهای شرکت کننده در جشن جهانی نوروز عنوان کرد: دعوت ها صورت گرفته و در سطوح مختلف هیئت هایی در مراسم شرکت می کنند اما تا آخرین روزهای برگزاری جشن نمی توان به صورت قطعی تعیین کرد که چه کشوری در چه سطحی شرکت خواهد کرد.

امام صدر برای ما بسیار اهمیت دارد

یکی از خبرنگاران در رابطه با مذاکرات ایران با کمیته انقلابی لیبی در خصوص تحولات این کشور و سرنوشت امام موسی صدر سئوال کرد که مهمانپرست با بیان اینکه مسائل لیبی به صورت دقیق رصد و متناسب با شرایط و تحولات مواضع کشور در رابطه با آن اعلام می شود، گفت: ما خشونت نسبت به مردم لیبی را تایید نمی کنیم و آن را محکوم کرده ایم و خواسته ایم این روش ها کنار گذاشته شود و مطالبات مردم پیگیری شود.

مهمانپرست گفت: ما با کشورهای اسلامی و کشورهایی که می توانند دلسوزانه در رابطه با مسائل لیبی اظهار نظر کنند رایزنی ها را دنبال می کنیم و یکی از موضوعات در دستور کار یافتن اخبار و اطلاعات برای تعیین وضعیت امام موسی صدر است.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی عنوان کرد مسئله امام موسی صدر برای ما بسیار اهمیت دارد و جزء موضوعات اصلی ماست.

تعلق جزایر سه گانه به ایران خدشه ناپذیر است

خبرنگاری با اشاره به تغییر موضع امارات عربی متحده نسبت به جزایر سه گانه ایرانی پرسید آیا این موضوع تحت تاثیر تحرکات وزارت خارجه بوده یا پشت پرده مسئله دیگری مطرح است، که مهمانپرست در پاسخ گفت: در خصوص جزایر سه گانه ایرانی ما همواره تاکید کرده ایم که تعلق جزایر به کشور ما تردید ناپذیر است.

وی ادامه داد: اگر سوء تفاهمی در رابطه با ترتیبات اجرای بوموسی باشد از راه گفتگو بین ایران و امارات قابل حل است و مذاکرات ما نیز در جریان بوده و این رویکرد امارات را رویکرد درستی می دانیم.

تکذیب ارتباط محموله سلاح در افغانستان با ایران

مهمانپرست در پاسخ به سئوالی در رابطه اظهارات مقامات ناتو مبنی بر کشف محموله ای در افغانستان که متعلق به ایران است و برای گروه های افراطی ارسال شده ضمن تکذیب این خبر گفت: فضا سازی و انتشار اخبار جعلی و انتساب حمایت های تسلیحاتی از گروه های افراطی و کسانی که در افغانستان و کشورهای دیگر فعالیت می کنند خسته کننده و تکراری شده است.

سخنگوی وزارت خارجه گفت: کشورهای غربی با حضورشان در افغانستان به افراط گرایی و افزایش تولید مواد مخدر دامن زده اند و برای انحراف افکار عمومی دست به خبرسازی و انتشار اخبار نادرست می زنند. این مسئله به هیچ وجه صحت ندارد.

وی گفت: کشور ما قربانی تروریسم و افراط گرایی در هیچ مقطعی حمایت از گروه های تروریستی را درست نمی دانیم.

راه حل مشکلات منطقه در منطقه است

وی گفت: بهتر است غربی ها به جای اتهام زدن به رویکرد درست پی ببرند و اشتباهات گذشته را جبران کنند راه حل مشکلات منطقه در منطقه است.

سئوال نامربوطی است!

خبرنگار یک رسانه چینی با اشاره به اعزام نیروهای سعودی به بحرین از سخنگوی وزارت خارجه پرسید آیا ایران قصد ندارد به بحرین نیرو اعزام کند که مهمانپرست در پاسخ گفت: سئوال نامربوطی پرسیدید. جواب این سئوال را قبلا داده ام حضور و دخالت نیروهای سایر کشورها به مسئله بحرین را درست نمی دانیم راه حل خواسته های مسالمت آمیز تشدید سرکوب نخواهد بود.

آمادگی ارتقای دفتر حفاظت منافع در مصر به سفارت

یکی از خبرنگاران از سخنگوی دستگاه دیپلماسی سئوال کرد با تحولات مصر آیا فعالیت ها برای گسترش روابط ایران و مصر در جریان است که وی در پاسخ گفت: ما بارها اعلام کرده ایم که دو ملت ایران و مصر به یکدیگر علاقه مندند و به دنبال این بوده ایم که زمینه هایی برای ایجاد رابطه ایجاد شود حاکمان قبلی مصر مانع جدی برای ایجاد ارتباط بودند به محض اینکه زمینه اولیه ایجاد شود، نسبت به برقراری ارتباط اقدام خواهد شد.

وی گفت: الان حضور ما در مصر به صورت دفتر حفاظت از منافع است امیدواریم با فراهم شدن زمینه ها حضور ما تبدیل به سفارت شود و ارتباط به صورت رسمی برقرار شود.

واکنش به استعفای همتای امریکایی

سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به استعفای همتای آمریکاییش گفت: این موضوع را از مقامات آمریکای باید دنبال کنید. اما ظاهرا این موضوع به مسائل داخلی خودشان و موضع گیری ها نسبت به نقض حقوق بشر بوده است.

پاسخ معنادار به خبرنگار اماراتی

خبرنگار الان امارات با اشاره به زلزله اخیر در ژاپن پرسید ایران چه تمهیداتی برای پیشگیری از مشکلات ناشی از نشت اتمی که اخیرا در ژاپن رخ داده است، نسبت به نیروگاه اتمی بوشهر اتخاذ کرده است، که مهمانپرست خطاب به این خبرنگار اماراتی گفت: نیروگاه بوشهر بالاترین حد استاندارد ایمنی را دارد و فعالیت خود را ادامه می دهد اگر کسی تظاهر به نگرانی کند را نمی توان از نگرانی خارج کرد بهتر است نگران نباشد.

علت مخالفت ایران با طرح پرواز ممنوع در لیبی

خبرنگار AP با بیان اینکه بیداری اسلامی در منطقه و لیبی جاری است پرسید ایران چرا با برقراری منطقه پرواز ممنوع در لیبی مخالف است که سخنگوی وزارت خارجه در این خصوص گفت: تردید همه ملت ها به نیات آمریکا و غرب است. هیچ گاه ورود آنها به بهانه دلسوزی نتیجه ای جز ظلم و جنایت نداشته و آنها وقتی ورود پیدا کرده اند از حاکمان قبلی جنایات بیشتری انجام می دهند پرونده آنها سیاه است و نمونه آن را در کشورهای مختلف می بینیم.

مهمانپرست در آغاز این نشست خبری ضمن تسلیت وفات حضرت معصومه(س) نسبت به زلزله و سونامی سهمگین در ژاپن با ملت و دولت ژاپن ابراز تاسف و همدردی کرد.

وی همچنین در پایان این نشست سال جدید شمسی را به ملت ایران تبریک گفت.