مردم قم در ولایت پذیری الگو هستند

به گزارش خبرنگار در قم، حجت الاسلام علی بنایی شامگاه دوشنبه در همایش نقش ائمه جماعات در بصیرت بخشی به مردم که در امامزاده جعفر شهید قم برگزار شد، با اشاره به لسان روایات درباره مردم قم بیان کرد: در یکی از روایات آمده که مردم قم حجت بر خلایق و اهل عالم هستند و گفتار و رفتار مردم این شهر برای دیگران الگو است.



وی تأکید کرد: الگو بودن مردم قم به این است که مردم در هر شرایطی پیرو ولایت باشند که البته همین طور است و مردم قم همیشه همراه با ولایت بوده اند و خواهند بود.



بارگاه حضرت معصومه(س)؛ افتخار برای قم



نماینده مردم قم در مجلس افزود: قم شهری است که از زمان ائمه و مورد سفارش ایشان بوده است و در روایت داریم که امام صادق(ع) مدتها قبل از ولادت حضرت معصومه(س) مردم را از دفن شدن حضرت ایشان در قم مطلع کردند و برای زیارت ایشان ثواب زیادی برشمردند.



وی با افتخار توصیف کردن وجود بارگاه حضرت معصومه(س) در قم ادامه داد: ائمه همیشه به قم توجه داشته وآن را ماوای شیعیان شمرده اند و ما مفتخر هستیم که از وجود این بانوی با کرامت بهره می بریم و از این نعمت عظیم بهره مند هستیم.



بنایی در پایان بر نقش ائمه جماعات در هدایت و رهبری مردم تأکید و اظهار داشت: روحانیت همواره در کنار مردم بوده و هستند و ارتباط آنها با مردم باید روزبه روز تقویت شود.

