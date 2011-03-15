تصویب 163هزار فرصت شغلی جدید برای آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، احمد علیرضا بیگی ظهر سه شنبه در جلسه شورای سازمان همیاری شهرداری های آذربایجان شرقی گفت : با توجه به تحقق 200 درصدی تعهد آذربایجان شرقی برای ایجاد فرصت های شغلی جدید در سال جاری، شورای عالی اشتغال میزان تعهد استان را 163 هزار فرصت شغلی به تصویب رساند .

رئیس شورای سازمان همیاری شهرداری های آذربایجان شرقی افزود : بخش قابل توجهی از این اشتغال زایی بر عهده دستگاه های غیردولتی نظیر شهرداری هاست که می توان با جذب سرمایه گذاری سرمایه گذاران قسمت اعظمی از این مهم را محقق ساخت .

وی بر لزوم هدایت منابع به سمت رونق سرمایه گذاری توسط شهرداری ها را مورد تاکید قرار داد و افزود : شهرداری ها می توانند با جذب سرمایه گذاری در حوزه های مختلف به ویژه توسعه گردشگری به طور قابل توجهی در تحقق تعهد اشتغال زایی آذربایجان شرقی در سال 90 نقش آفرینی کنند .

استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر رسیدن به ادبیات مشترک و تفکر واحد در خصوص جذب سرمایه گذاری در بین دستگاه های دولتی و غیردولتی تصریح کرد : جذب سرمایه گذاری به خصوص در حوزه گردشگری، نزدیک ترین راه برای شهرداری ها در ایجاد فرصت های شغلی جدید است .

بیگی، با اشاره به اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و دستاوردهای ناشی از تحقق این قانون، اضافه کرد : بسته شدن بودجه سال 90 با اعتبار عمرانی بالغ بر 47 هزار میلیارد تومان و 30 هزار میلیارد تومان در قالب صندوق توسعه ملی شهرداری ها و سایر دستگاه ها را موظف می کند تا با هدایت درست منابع بیشترین بهره را از این فرصت ببرند .

استاندار آذربایجان شرقی شهرداری بدون منابع را قابل اداره کردن ندانست و گفت : منابع نیز بدون رونق اقتصادی متصور نیست و هدفمندی یارانه ها و دستاوردهای ناشی از اجرای آن می تواند این رونق اقتصادی را فراهم کند .

وی لزوم توجه شهرداران به بهره وری را مورد تاکید قرار داد و افزود : در سازمان های دولتی و غیردولتی با گذشت زمان آفت هایی پدیدار می شود که کاهش بهره وری از جمله این آفت هاست و باید شهرداری ها به طور ویژه به این موضوع توجه داشته باشند .

رئیس شورای سازمان همیاری شهرداری های آذربایجان شرقی ادامه داد : سازمان همیاری شهرداری ها باید الگویی برای کاهش هزینه ها و استفاده درست از منابع و امکانات برای شهرداری ها باشد تا میزان رضایتمندی مردم بیش از گذشته تحصیل شود .

وی با انتقاد از بخش هایی از گزارش مدیرعامل این سازمان مبنی بر توسعه فضای فیزیکی شهرداری ها و سازمان های تابعه اظهار داشت : چون در کشور بنا بر تحصیل رضایت مردم است باید توجه به قاطبه و توده مردم و کسب رضایت آن ها در تمام بخش های حکومتی و دولتی به ویژه شهرداری ها مورد توجه قرار گیرد .