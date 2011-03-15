مستاجران موقوفات باید حق موقوفات را رعایت کنند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام غلامرضا ناظمی شامگاه دوشنبه در همایش نقش ائمه جماعات در بصیرت بخشی به مردم در امامزاده جعفر شهید در سخنانی اضافه کرد: یکی از مسئولیتهای عمده اوقاف عمران وآبادانی امامزادگان شریف استان است که پیروان و علاقه‌مندان به اهل بیت(ع) به محضر آنها عرض ادب می‌کنند و مشرف می‌شوند.



امامزادگان قطب فرهنگی می‌شوند



وی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر استفاده مناسب از فضای امامزادگان و تبدیل آنها به قطب فرهنگی بیان کرد: تبیین جایگاه فرهنگی امامزادگان به نحوی که به قطب‌های فرهنگی تبدیل شوند از ضرورتهای کنونی است که با مشارکت مردمی می تواند محقق شود.



ناظمی ادامه داد: فضای امامزادگان با توجه به گرایش دینی و زمینه مناسب در مردم می‌تواند بار معنوی جامعه را دوچندان کنند و همه مردمی که در جوار این امامزادگان قرار می‌گیرند به خوبی از فضای این مراقد بهره‌مند شوند.



وی ابراز داشت: تلاشهای مناسبی برای تحقق این موضوع با مشارکت خیرین، از محل نذورات مردمی و کمکهای دولتی صورت گرفته است و هدف این است که در جوار امامزادگان بار معنوی و بهره‌مندی بیشتری داشته باشیم.



وقف سنت پیامبر و ائمه است



ناظمی با اشاره به دیگر وظیفه اوقاف در زمینه وقف خاطرنشان کرد: هم در فقه اسلامی بر وقف تأکید شده و هم از سنت‌هایی است که از زمان ائمه و پیامبر مورد تأکید بوده است و وقف می‌تواند در عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی کاربرد قابل توجهی داشته باشد.



وی ادامه داد: وقف می‌تواند کمک کند تا محافل دینی و قرآنی رونق خوبی پیدا کند و به عنوان صدقه جاریه یادگاری ماندگار برای واقفان باشد.



ائمه جماعات مردم را بیشتر با وقف آشنا کنند



ناظمی تصریح داشت: در ادوار محتلف بحث وقف و موقوفات مورد تعرض و در برخی بخشها مورد تجاوز قرار گرفته و اجازه نمی‌دادند از این اهرم دینی در جهت تعمیق و غنای فرهنگ اسلامی استفاده شود لذا تأکید ما بر این است که در رابطه با این موضوع بسیار مهم اهتمام بیشتری صرت گیرد و مردم را بیشتر از گذشته آگاه کنند.



مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم ادامه داد: امروز در بحث موقوفات از تنوع قابل توجهی برخورداریم و استفتائاتی نیز از مراجع معظم به خصوص رهبری گرفته ایم و ایشان نظراتشان را در موضوعات مختلف وقف بیان کرده که می توانیم در دسترس علاقه مندان قرار دهیم.



وی اضافه کرد: در این استفتائات تاکید شده که وقف هیچگاه از موقوفیت خارج نمی‌شود و کسانی که به نوعی مستأجر موقوفات هستند باید حق و حقوق آن را بپردازند تا اوقاف بتواند از این درآمدها به نیات واقفان عمل کند.



وی اظهارداشت: آنچه مهم است این است که بتوانیم از درآمد این موقوفات به خصوص در تأمین هزینه‌های فرهنگی بهره ببریم و به مباحث شرعی وقف توجه بیشتری داشته باشیم.



مساجد هیئت امنای خود را معرفی کنند



وی از روحانیان و ائمه جماعات استان قم درخواست کرد تا موضوع وقف را برای مردم بیش از گذشته تبین کنند و اضافه کرد: موضوع دیگر مورد توجه اوقاف پرداختن به امور مساجد است که تلاشهایی هم در این زمینه صورت گرفته و تأکید می‌کنیم تا مساجد در صورتی که هیئت امنای خود را معرفی نکره‌اند سریعتر به ما معرفی کنند تا بتوانیم از این ظرفیت بهره لازم را ببریم.



این همایش به همت بسیج حوزه 13 شهید محمدی آستان امامزاده جعفر شهید و با همکاری اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قم برگزار شد.