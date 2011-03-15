انتظامی نمایش "درس" را تماشا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، استاد عزتالله انتظامی دوشنبه 23 اسفندماه پس از تماشای نمایش "درس" به کارگردانی داریوش مهرجویی، با عوامل این نمایش دیدار و گفتگو کرد. انتظامی نمایش "درس" را اثری فوقالعاده خواند و از بازیگران این نمایش تجلیل کرد.
انتظامی خطاب به بازیگران نمایش گفت: داریوش مهرجویی کارگردانی است که حتی یک بار کار کردن با او برای هر بازیگری غنیمت است.
امیر جعفری، طناز طباطبایی و نادر سلیمانیفر بازیگران این نمایش هستند. نمایش "درس" نوشته اوژن یونسکو از سوم اسفندماه در تماشاخانه استاد سمندریان روی صحنه رفته و با استقبال چشمگیر تماشاگران مواجه شده است. اجرای این نمایش، پس از تعطیلات نوروز از پانزدهم فروردینماه 90 ادامه مییابد.
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