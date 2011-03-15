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۲۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۰۸

انتظامی نمایش "درس" را تماشا کرد

انتظامی نمایش "درس" را تماشا کرد

عزت‌الله انتظامی دوشنبه شب 23 اسفندماه به تماشای نمایش "درس" به کارگردانی داریوش مهرجویی نشست.

به گزارش خبرگزاری مهر، استاد عزت‌الله انتظامی دوشنبه 23 اسفندماه پس از تماشای نمایش "درس" به کارگردانی داریوش مهرجویی، با عوامل این نمایش دیدار و گفتگو کرد. انتظامی نمایش "درس" را اثری فوق‌العاده خواند و از بازیگران این نمایش تجلیل کرد.

انتظامی خطاب به بازیگران نمایش گفت: داریوش مهرجویی کارگردانی است که حتی یک بار کار کردن با او برای هر بازیگری غنیمت است.

امیر جعفری، طناز طباطبایی و نادر سلیمانی‌فر بازیگران این نمایش هستند. نمایش "درس" نوشته‌ اوژن یونسکو از سوم اسفندماه در تماشاخانه‌ استاد سمندریان روی صحنه رفته و با استقبال چشمگیر تماشاگران مواجه شده است. اجرای این نمایش، پس از تعطیلات نوروز از پانزدهم فروردین‌ماه 90 ادامه می‌یابد.

کد مطلب 1274723

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