احداث دو پروژه مسکونی برای جامعه ایثارگر قم

محمد جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر در قم، بر ضرورت خدمت رسانی به جامعه ایثارگری تاکید کرد و گفت: سیاست دولت و ضرورت جامعه می‌طلبید که به امر مسکن به خصوص مسکن جامعه ایثارگری توجه ویژه‌ای صورت گیرد و در این راستا بر اساس منابع و همیاری مسئولین ۲ پروژه مسکن برای ایثارگران استان تعریف شد.



وی با اشاره به ساخت مسکن مهر برای جامعه ایثارگری استان اظهار داشت: ۷۹۲ واحد مسکونی در قالب ۷۷ بلوک برای جامعه ایثارگری قم شامل جانبازان در با هر درصدی، والدین، همسران و فرزندان شهید استان در دست احداث است.



جعفری درباره میانگین متراژ واحدهای مسکونی پروژه ۷۹۲ واحدی بیان کرد: با احتساب فضای اختصاصی، مشاع، پارکینگ و انباری میانگین متراژ این واحدهای مسکونی ۱۱۵ مترمربع است و متراژ خود واحد‌ها از ۸۳ تا ۹۴ مترمربع می‌باشد.



وی در خصوص دیگر مشخصات پروژه ۷۹۲ واحدی مسکن مهر جامعه ایثارگری استان گفت: این پروژه در قالب ساختمان‌های ۶، ۵ و ۹ طبقه می‌باشند و تمام واحد‌ها ۲خوابه و تقریبا نصف واحد‌ها دارای پارکینگ مسقف و نیمی دیگر دارای پارکینگ روباز هستند.



پروژه ۶۰ درصد پیشرفت داشته است



معاون عمران و مسکن بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم بیان داشت: در حال حاضر این پروژه به طور میانگین ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و چنانچه متقاضیان آورده‌های خود را در زمان تعیین شده پرداخت کنند واگذاری واحدهای مسکونی در پایان تابستان و در شهریور ماه سال آینده آغاز می‌شود.



وی درباره تعداد متقاضیان دریافت مسکن مهر جامعه ایثارگری قم بیان داشت: طی فراخوان اولیه جهت ثبت نام مسکن مهر جامعه ایثارگری، نزدیک به ۴ هزار نفر ثبت نام کردند که در پایان تنها هزار نفر واجد شرایط شناخته شدند.



وام ۲۰ میلیون تومانی با سود ۴ درصد برای متقاضیان مسکن مهر جامعه ایثارگری



جعفری ادامه داد: این واحدهای مسکونی وام ۲۰ میلیون تومانی با سود ۴درصد دارند و قیمت تمام شده آن‌ها ۳۱۰ هزار تومان به ازای هر مترمربع زیر بنای ناخالص می‌باشد که هزینه‌های پروانه و انشعابات به آن اضافه می‌شود.



وی با اشاره به اینکه در حال حاضر تعداد ۷۹۲ متقاضی برای این واحدهای مسکونی مشخص شده‌اند، خاطر نشان کرد: اما تا کنون تمامی آن‌ها اقدام به تکمیل سهم آورده خود نکرده‌اند و اگر این کار به سرعت انجام نشود افراد دیگری جایگزین آن‌ها خواهند شد.



معاون عمران و مسکن بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم با اشاره به مزایای بنیاد شهید برای متقاضیان مسکن مهر ابراز داشت: اولین نکته حائز اهمیت این است که واحدهای مسکونی مربوط به جامعه ایثارگری قم در خود شهر پردیسان و در محله ۳۹ هکتاری آن قرار داشته و ازاین جهت مشکلی برای دریافت آب، برق، گازو تلفن وجود ندارد.



تخفیف در واگذاری انشعابات مسکن مهر جامعه ایثارگری



وی همچنین ادامه داد: همچنین جانبازان ۲۵درصد به بالا، والدین، همسران و فرزندان شهید از تخفیفاتی برای دریافت انشعابات خود به شرط آنکه تا کنون از این تسهیلات استفاده نکرده باشند، برخوردار خواهند شد.



ساخت پروژه ۴۰۵ واحدی



جعفری در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص پروژه دیگر مسکن جامعه ایثارگری استان گفت: همچنین پروژه ۴۰۵ واحدی مسکن که در قالب زمین ملکی و بر اساس توافق با سازمان مسکن و شهرسازی بوده، نیز برای جامعه ایثارگری استان در نظر گرفته شده است.



وی در خصوص مشخصات واحد‌های این پروژه بیان داشت: متراژ این واحد‌ها از ۶۵ تا ۱۰۵ متر مربع متغیر است و به تعداد تمام واحد‌ها پارکینگ مسقف وجود دارد و قیمت تمام شده آن‌ها نیز هر متر مربع ۳۱۰ هزار تومان محاسبه می‌شود.



واگذاری پروژه ۴۰۵ واحدی تا ۱۸ ماه آینده



معاون عمران و مسکن بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم با اشاره به اینکه واحدهای مسکونی پروژه ۴۰۵ واحدی مسکن جامعه ایثارگری قم در حال حاضر در مرحله فونداسیون می‌باشد، تصریح کرد: پیش بینی می‌شود این واحد‌ها تا ۱۸ ماه آینده تحویل متقاضیان شود.



وی در خصوص میزان وام تعلق گرفته به این واحدهای مسکونی و شرایط متقاضیان آن‌ها گفت: جانبازان بالای ۲۵درصد، والدین، همسران و فرزندان شهدا می‌توانند برای واگذاری این مسکن‌ها ثبت نام کنند که به این واحد‌ها وام ایثارگری ۲۵ میلیون تومان با سود ۴درصد تعلق می‌گیرد.



ثبت نام برای پروژه ۴۰۵ واحدی از هم اکنون



جعفری با اشاره به آغاز زمان ثبت نام متقاضیان برای پروژه مسکن ۴۰۵ واحدی جامعه ایثارگر استان اظهار داشت: متقاضیان از هم اکنون می‌توانند با مراجعه به شرکت تعاونی یادگاران شاهد و ایثارگر واقع در خیایان دورشهر، کوچه شماره ۸، رو بروی استخر تختی نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند.



بنیاد شهید آمادگی تعریف پروژه جدید مسکن را دارد



وی در پایان با بیان اینکه ساخت مسکن برای جامعه ایثارگر استان قم با این حجم و وضعیت در کشور رتبه اول را داراست، خاطر نشان کرد: در صورتی که تعداد متقاضیان ثبت نام کرده بیش از تعداد واحدهای ساخته شده و یا در دست احداث باشد، بنیاد مسکن و امور ایثارگران استان قم آمادگی تعریف کردن پروژه جدید مسکن را برای جامعه ایثارگر استان دارد.

