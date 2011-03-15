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۲۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۵۱

سازوکارهای مدرن‌سازی گفتمان دینی بررسی شدند

همایش "مدرن‌سازی گفتمان دینی - از افراط‌گری تا میانه‌روی" در سالن اجتماعات هتل سفیر زینبیه در دمشق برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این همایش با همکاری مشترک نمایندگی مقام معظم رهبری و رایزنی فرهنگی کشورمان و با حضور بیش از 200 شخصیت سیاسی، علمی، فرهنگی برگزار شد.

در این همایش شیخ بشیر عید عبدالباری مفتی دمشق که به نمایندگی از وزیر اوقاف سوریه در این مراسم حضور پیدا کرد، پیام دکتر محمد عبدالستار السید وزیر اوقاف سوریه را قرائت کرد.
 
در این پیام آمده است: عزت امت اسلام منوط به وحدت آن است. اعراب پیش از اسلام بت ها وماه وخورشید را مورد پرستش قرارداده و دچار پراکندگی واختلاف بودند تا زمانیکه نور اسلام بر سرزمین وحی نازل شد و آنان را به توحید دعوت نمود. اسلام میان مهاجرین وانصار برادری و یکدلی را برقرار نمود.
 
سپس حجت‌الاسلام دکترمحمد مهدی تسخیری مشاورعالی دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و مدیرعامل خبرگزاری تقریب به نمایندگی از آن مجمع، اظهار داشت: نهضت تقریب به وجود آمده در دهه‌های گذشته از ریشه‌های عمیقی در تاریخ اسلام برخوردار است. دانشمندان و شخصیتهای بزرگی در اواخر دهه چهارم قرن گذشته اقدام به تأسیس زیربنای این نهضت مبارک را نمودند، و از اینکه در حال حاضر شاهد به ثمر نشستن این نهضت عظیم می باشیم بسیار خرسندیم.
کد مطلب 1274725

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