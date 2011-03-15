پروژه پایگاه امداد هوایی گلستان 20 درصد پیشرفت دارد

مجتبی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: این پایگاه در مرحله برپایی سوله است و در منطقه کریم آباد گرگان در دست ساخت است.

وی اظهار داشت: ساخت این پایگاه امدادی از سال 88 آغاز شد و تاکنون 10 میلیارد ریال برای آن هزینه شده است.

وی خاطرنشان کرد: قرار است سال آینده هفت میلیارد ریال از منابع تملک استانی برای اجرای این طرح اختصاص داده شود.

به گفته اکبری، همچنین مبلغی از ستاد حوادث و سفر سوم دولت نیز مقرر است برای این طرح تخصیص داده شود.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر گلستان بیان داشت: حمایت استانداری برای تسریع در ساخت این طرح لازم و ضروری است.

وی از مشارکت هفت هزار و 500 نفر از داوطلبان، امددگران و جوانان در طرح امداد و نجات و راهنمایی مسافران نوروزی در استان خبر داد.



اکبری افزود: از این تعداد دو هزار و 300 نفر در طرح امداد و نجات نوروزی، دو هزار و 500 نفر در طرح راهنمایی مسافران و دو هزار و 700 نفر در طرح جلب مشارکتهای مردم با این جمعیت همکاری می کنند.



وی عنوان کرد: این تعداد نسبت به سال قبل رشد 30 درصدی برخوردار است.



وی از تجهیز 70 دستگاه خودرو امداد و نجات در طرح نوروزی خبر داد و گفت: در ایام نوروز تمامی پایگاههای این جمعیت به خودروی آمبولانس و خودرو کمک دار مجهز خواهند شد.