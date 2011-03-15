  1. استانها
  2. گلستان
۲۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۲۴

پروژه پایگاه امداد هوایی گلستان 20 درصد پیشرفت دارد

پروژه پایگاه امداد هوایی گلستان 20 درصد پیشرفت دارد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل جمعیت هلال احمر گلستان گفت: پایگاه امداد هوایی استان که از مصوبات سفر استانی دولت است، 20 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

مجتبی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: این پایگاه در مرحله برپایی سوله است و در منطقه کریم آباد گرگان در دست ساخت است.

وی اظهار داشت: ساخت این پایگاه امدادی از سال 88 آغاز شد و تاکنون 10 میلیارد ریال برای آن هزینه شده است.
 
وی خاطرنشان کرد: قرار است سال آینده هفت میلیارد ریال از منابع تملک استانی برای اجرای این طرح اختصاص داده شود.
 
به گفته اکبری، همچنین مبلغی از ستاد حوادث و سفر سوم دولت نیز مقرر است برای این طرح تخصیص داده شود.
 
مدیرعامل جمعیت هلال احمر گلستان بیان داشت: حمایت استانداری برای تسریع در ساخت این طرح لازم و ضروری است.
 
وی از مشارکت هفت هزار و 500 نفر از داوطلبان، امددگران و جوانان در طرح امداد و نجات و راهنمایی مسافران نوروزی در استان خبر داد.
 
اکبری افزود: از این تعداد دو هزار و 300 نفر در طرح امداد و نجات نوروزی، دو هزار و 500 نفر در طرح راهنمایی مسافران و دو هزار و 700 نفر در طرح جلب مشارکتهای مردم با این جمعیت همکاری می کنند.
 
وی عنوان کرد: این تعداد نسبت به سال قبل رشد 30 درصدی برخوردار است.
 
وی از تجهیز 70 دستگاه خودرو امداد و نجات در طرح نوروزی خبر داد و گفت: در ایام نوروز تمامی پایگاههای این جمعیت به خودروی آمبولانس و خودرو کمک دار مجهز خواهند شد.
کد مطلب 1274726

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها