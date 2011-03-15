ضریب اشغال تخت در بیمارستانهای مشهد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمود شبستری ظهر سه شنبه در جلسه با معاونان و مدیران شبکه های زیر پوشش دانشگاه افزود: براساس پیش بینی های ابتدای امسال درآمدهای دانشگاه 109 میلیارد تومان برآورد شده بود که این میزان تاکنون به 150 میلیارد تومان رسیده است.

قائم مقام وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی در خراسان رضوی، با اشاره به اعلام شعار امسال با عنوان همت مضاعف و کار مضاعف از سوی مقام معظم رهبری خاطر نشان کرد: مسئولان و مدیران دانشگاه با سرلوحه قرار دادن سخنان رهبر معظم انقلاب و تلاش بیشتر موجب افزایش شاخصهای عملکردی شدند.

شبستری کاهش هزینه های غیر ضروری، جلوگیری از هدر رفت وقت مدیران با برگزاری نشستهای غیر ضروری و مدیریت در زمان، افزایش حضور مدیران در بخشهای زیر مجموعه خود، مقدم شمردن رفع مشکلات مردم بر تمام امور، تکریم ارباب رجوع و فعال شدن بخشهای غیر فعال را از جمله عوامل افزایش ضریب تخت و درآمدهای دانشگاه برشمرد.

وی با اشاره به اینکه در برخی از واحدهای زیر پوشش دانشگاه از جمله بیمارستانهای امام رضا (ع) و قائم (عج) و شبکه بهداشت و درمان قوچان شاخص اجرای تکریم ارباب رجوع به بیش از 90 درصد رسیده است، گفت: تکریم ارباب رجوع در تمامی واحدهای زیر پوشش بایستی به بیش از 90 درصد برسد و اگر کمتر از این باشد به معنی آن است که رضایت مندی کامل مردم میسر نشده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی خراسان رضوی با تاکید بر حضور پزشکان متخصص در بیمارستانهای زیر پوشش شبکه های بهداشت و درمان شهرستانها در زمان صبح گفت: این امر علاوه بر رضایت مندی مردم شهرستانها و جلوگیری از مراجعه به دیگر شهرها موجب افزایش درآمدهای بیمارستانها نیز می شود .

شبستری همچنین با بیان اینکه از ابتدای سال آینده حضور پزشکان متخصص شهرستانی در بیمارستانهای خصوصی مشهد برای انجام عملهای جراحی ممنوع می شود، خاطر نشان کرد: در صورت مشاهده این امر انجام ارزشیابی مراکز درمانی یک درجه از بیمارستان خصوصی متخلف کسر می شود.

وی جلوگیری از گرفتن زیر میزی از بیماران توسط پرشکان متخصص در شهرستانها را از دیگر عوامل رضایت مندی مردم برشمرد و افزود : در حال حاضر گرفتن زیر میزی در بیمارستانهای تخصصی درمانی دولتی مشهد مقدس به دلیل برخورد قاطع دانشگاه به صفر رسیده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد از گسترش دانشکده های زیر پوشش دانشگاه در شهرستانهای استان خبر داد و افزود: بر اساس این طرح ایجاد دانشکده های علوم پزشکی در شهرهای خواف، قوچان، درگز و کلات به منظور تربیت نیروهای بومی متخصص در دستور کار قرار گرفته است.